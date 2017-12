Sporné moratórium na Facebooku často neplatí

Zákaz propagácie kandidáti a ich priaznivci porušovali najmä na sociálnych sieťach.

13. mar 2014 o 20:21 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Kampaň – teda činnosť kandidátov, strán a ďalších subjektov v „prospech voľby kandidáta“ vrátane inzercie či reklamy od stredy štvrtka (opravené v piatok, 9:57, pozn.) od siedmej rána zakazuje zákon.

Kandidáti sa zvyknú tváriť, že sporné opatrenie dodržiavajú.

Predvolebné moratórium pred prvým kolom prezidentských volieb však viac štábov nedodržiava. Živo je najmä na sociálnych sieťach, ktoré patria zahraničným firmám.

Jedna zo strán napríklad na Facebook „zavesila“ karikatúru jedného z konkurentov aj archívnu nahrávku, ktorá ho diskredituje.

Jeden z možných finalistov si zmenil profilovú fotografiu na sociálnej sieti a na novej vyzýva, aby ho ľudia volili. Na voľbu kandidáta vyzýva na Facebooku spolupracovník z jeho štábu.

Platili si reklamu

Činili sa aj strany a aktivisti. Jedna si zaplatila na Facebooku reklamu, v ktorej na voľbu kandidáta vyzýva priamo jej predseda.

Iná malá strana presviedča platenou reklamou na sociálnych sieťach, aby ľudia jedného z kandidátov určite nevolili.

Zákon dodržal predseda jednej zo strán, keď napísal blog na podporu kandidáta a vydal ho o 6.59 ráno – minútu pred začiatkom moratória. Na sociálnych sieťach sa, samozrejme, šíri nerušene ďalej.

V Európe sú moratóriá bežné, najčastejšie však ide o zákaz kampaní v deň voľby, prípadne aj deň pred ňou.

Dlhšie moratóriá sa obvykle týkajú len zverejňovania prieskumov. U nás sa nesmú zverejňovať tri dni pred prezidentskými voľbami.

Aby sa nešpinili

V zahraničí aj u nás sa moratórium vo všeobecnosti obhajuje argumentom, že bez neho by bolo možné „pošpiniť“ kandidáta bez dôkazov a on by už nemal čas sa brániť.

Najčastejším argumentom za moratórium v deň volieb je, aby sa kampaň neviedla pred volebnými miestnosťami či priamo v nich.

Hlavným argumentom proti moratóriu je právo na slobodu prejavu.

Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru už v roku 2012 hovoril, že chce moratórium zachovať a vrátiť ho k všetkým voľbám. Pri parlamentných už bolo obmedzenie kampane zrušené, nový volebný kódex pre všetky voľby stále nie je schválený.

Kaliňák si myslí, že moratórium má význam aj v ére sociálnych sietí, na ktoré nemajú slovenské úrady v podstate žiadny vplyv.

„Stále platí jednoduché pravidlo, že žiadny kandidát a ani niekto za neho nemôže robiť v prospech kandidáta reklamu,“ hovorí.

Bilbordy síce vylepené sú, ale podľa Kaliňáka je dôležité, že sa nesmú vylepovať nové. „To, že niekto vydá článok o 6.59, je presne v súlade s tým, že chcel dodržať moratórium.“

Kaliňák trvá na tom, že by chcel zjednotiť volebnú legislatívu a moratórium zaviesť pre všetky voľby.

Tvrdí, že zákaz kampane platí aj na sociálnych sieťach, netýka sa to však vyjadrení súkromných osôb. „To je osobné stanovisko.“