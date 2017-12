Ľudia volili, neodradil ich dážď ani sneh (volebná sobota)

Ivan Gašparovič bude vo funkcii už len 91 dní, Slováci v sobotu začali rozhodovať o jeho nástupcovi.

15. mar 2014 o 7:00 SME

Spravodajstvo minúta po minúte sme ukončili

21:36 Helena Mezenská tvrdí, že je pripravená na všetko a zmieri sa s akýmkoľvek výsledkom. Čo očakáva? „Zázrak. Že sa prebudia srdcia ľudí.“ Čítajte viac

21:29 Milan Kňažko sľúbil v predvolebnej diskusii hlas Radoslavovi Procházkovi, dnes sa k nemu neprihlásil. „Voľby sú tajné,“ povedal. Čítajte viac

21:16 Sledujte online debatu z redakcie SME. Zapojte sa svojimi otázkami a príspevkami.

21:13 Nemecký Deutsche Welle hneď v úvode článku píše o obavách, že premiér Fico v prípade predpokladaného víťazstva získa monopol na moc.

21:12 Britská BBC o voľbách píše ako o súboji premiéra a podnikateľa, z ktorého sa stal filantrop. Pripomína, že minulé vlády na Slovensku mali problém s korupciou, ale aj fakt, že slovenský prezident má obmedzené právomoci.

21:03 Volebné miestnosti sa pre výpadok prúdu vo Veľkej Lomnici zatvoria až o 23:00. Moratórium bude platiť do 22:00, nie do 23:00. Čítajte viac

20:58 Podnikateľ, ktorý na webe zverejnil video o tom, ako voliť prezidenta trikrát, zneužil postavenie občanov žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Môže mu hroziť až päťročné väzenie, povedala zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. Čítajte viac

Volili hasiči aj pacienti

20:29 V najmenšom liptovskom meste, Liptovskom Hrádku, bola počas dňa volebná účasť kolísavá. V okrsku č. 5 zaznamenávajú priebežne po dvoch - troch voličoch aj večer. Čítajte viac

19:42 K volebnej urne v Beluši prišli kmotrovia Gregor Majdan a Ondrej Šedík. Obaja majú už viac ako osemdesiat rokov a doposiaľ nevynechali žiadne voľby. Čítajte viac

19:40 Pre voľbu prezidenta neváhali v obciach Igram a Čataj vytiahnuť voliči dáždniky. Čítajte viac

19:39 Lesný požiar v Roháčoch neďaleko Zuberca posunul voľby hasičom. "Hoci som bol v službe takmer od polnoci a len podvečer som sa vrátil zo zásahu, voľby ešte zvládnem," povedal hasič Ľuboš. Čítajte viac

19:18 V Dolnom Kubíne odvolil nevidiaci Jozef Búroš, bývalý paralympionik. "Vystúpil som na Gerlach, takže mi nemôže robiť problém prísť voliť," povedal. Čítajte viac

19:16 V Bojniciach je záujem o voľby väčší ako inokedy, pacienti z nemocnice však volebné právo využívajú menej. Čítajte viac

19:09 V niektorých okrskoch na Spiši vypadla elektrina, voľby to však nenarušilo. Čítajte viac

18:58 V bojnických kúpeľoch volia pacienti z mnohých kútov Slovenka. Voliči majú o právomociach prezidenta rôzne predstavy. Čítajte viac

18:57 V liptovskohrádockej mestskej časti Dovalovo vo volebnom okrsku č. 1 doteraz prišlo voliť asi len dvadsaťpäť percent voličov. Predsedníčka komisie zhodnotila priebeh volieb ako úplne pokojný.

18:56 V dome sociálnych služieb v Liptovskom Mikuláši volila do prenosnej urny takmer polovica klientov. Čítajte viac

18:55 V Kremnici pre voľby nenašli dostatok vhodných priestorov. Tri z piatich okrskov tak skončili v jedinej budove. Čítajte viac

18:54 V jednom z okrskov v Základnej škole Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom je zatiaľ len tridsaťpercentná účasť. Volia hlavne ľudia strednej generácie. Jana Gáborová, predsedníčka volebnej komisie dúfa, že sa vo večerných hodinách záujem voličov zvýši.

17:50 V Poltári odvolila stojedenročná dôchodkyňa. Mária Bahledová sa živo zaujíma o politické dianie nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Pri voľbách skolaboval dôchodca

17:49 Tri desiatky voličov odovzdali svoj hlas v popradskej nemocnici. Čítajte viac

17:32 Do prezidentských volieb sa zapojili aj viacerí návštevníci Zemplínskej Šíravy, ktorí tam trávia víkend na chate, prípadne v niektorom z miestnych hotelov. Čítajte viac

17:30 V Trebišovskom okrese riešili neoprávnené zaznamenávanie osobných údajov. Čítajte viac

17:10 Polícia kontrolovala v Istebnom na Orave hlasovacie obálky. Čítajte viac

17:08 K urnám chodia vo veľkom aj kúpeľní hostia v Sklených Tepliciach. Čítajte viac

17:06 V obci Jedlinka v Bardejovskom okrese vo volebnej miestnosti skolaboval dôchodca tesne predtým, ako vstúpil za plentu a označil kandidáta, ktorého chcel voliť. V sanitke neskôr zomrel. Čítajte viac

16:50 Obyvatelia kolónie v Handlovej o voľby nemajú záujem. „V našej miestnosti je možno najnižšia účasť na Slovensku,“ myslí si predseda okrskovej komisie Milan Wolf. Čítajte viac

16:41 Cestu do volebnej miestnosti v Drábsku v okrese Brezno znepríjemňuje sneh a vietor. Čítajte viac

16:37 V Demänovskej Doline prišlo k jedinej urne v obci najviac voličov s voličským preukazom v Liptove. Dokonca aj Yeti s priateľkou - maskoti podujatia masového zjazdu v plavkách. Čítajte viac

Odvolili aj 102-roční

16:28 Voľbu prezidenta si nenechala ujsť ani 102-ročná Humenčanka Alžbeta Šepeľaková. Svojho prezidentského favorita si vopred starostlivo vybrala a o tom, aký má byť, má jasnú predstavu.

16:25 Prezidenta volila aj najstaršia obyvateľka najmenšej oravskej obce. Zuzana Klocoková pred dvomi mesiacmi oslávila 102. narodeniny. "Lebo je dobrý," zdôvodnila Osádčanka výber kandidáta. Čítajte viac

16:23 Odvolil aj najstarší obyvateľ obce Ostrý Grúň v Žarnovickom okrese Ondrej Maslen, ktorý pred niekoľkými dňami oslávil svoje 102. narodeniny. "O všetkom je informovaný, lebo číta noviny," povedala o dedkovi jeho vnučka. Podľa jej slov má svojho favorita a ostatní ho nezaujímajú.

16:21 V Krpeľanoch už odvolila takmer štvrtina voličov. Do urny v obci svoj hlas vhodili aj ľudia z Martina, Žiliny a Partizánskeho, ktorí sa preukázali voličským preukazom.

15:50 V Liptovských Matiašovciach, podhorskej obci s približne troma stovkami obyvateľov, už bolo voliť približne päťdesiat percent voličov.

15:48 Dobrovoľní hasiči z kysuckej Korne nevolili vo svojej obci. Spoločne so slovenskými samaritánmi volili v Žiline. Čítajte viac

Voľby v Tajove. FOTO: SME - Ján Krošlák

Voličov neodradil dážď ani sneh

15:42 Pre výlet do historickej Banskej Štiavnice si niektorí z turistov vybavili voličské preukazy. Čítajte viac

15:38 Zmena volebných miestností v Prievidzi voličov neodradila. „Je mi jedno, kde je volebná miestnosť. Keď chcem voliť, tak idem aj ďalej, ako to bolo doteraz,“ povedal mladý Prievidžan. Čítajte viac

15:37 Zástupcovia liptovskomikulášskej obvodnej volebnej komisie od rána navštevujú jednotlivé okrsky. Podľa slov predsedu Michala Králika je situácia až prekvapivo pokojná.

15:26 Na obecný úrad, ktorý je v Snežnici s 1030 obyvateľmi jediným okrskom, prišlo už dvesto ľudí. Voličov neodradil ani sneh. Čítajte viac

15:25 Pokojný priebeh volieb majú v Skalke nad Váhom v okrese Trenčín. K urnám prišlo už 20 percent právoplatných voličov.

15:20 Volebné právo môžu využiť aj pacienti košickej nemocnice L. Pasteura. Čítajte viac

14:59 „Moje rozhodovanie neovplyvnili ani rodičia, ani kamaráti,“ povedal Lukáš Jaroš z Tvrdošína. Prezidentské voľby sú jeho prvé voľby, v ktorých môže rozhodovať.

„Volil som podľa sympatií k jednému kandidátovi. Verím, že pomôže, aby bolo Slovensku lepšie.“ Čítajte viac

14:57 V okrskoch v centre Prešova bolo rušno, napriek tomu účasť na prezidentských voľbách za sobotňajšie dopoludnie vysoká nebola. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/29433/

Rómom z Nitry chýba zvážanie

14:52 Voľby v Jarovniciach, kde žije najpočetnejšia rómska komunita na Slovensku, sa zatiaľ netešia veľkému záujmu voličov.

V dvoch z troch okrskov sedia poslanci SaS Lucia Nicholsonová a Martin Poliačik, ktorí tu aj volili. Chcú dohliadať na regulárnosť volieb, aby nedochádzalo ku kupovaniu hlasov.

14:47 Členov komisie v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku doterajšia účasť prekvapila. "Prišlo už asi 33 percent voličov a stále chodia," povedal šéf komisie povedal Vlado Škuta.

14:43 V Petržalke sa volilo aj v cyklistickej helme a úbore. Na Základnej škole Dudova takto prišiel odovzdať svoj hlas 37-ročný Bratislavčan Marek. Bicykel medzitým nechal postrážiť policajtovi.

14:41 Na najľudnatejšom sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši prišiel zatiaľ voliť približne rovnaký počet mladých aj starších. Po tom, ako začal fúkať silný vietor a spustil sa hustý dážď, voličov ubudlo. Čítajte viac

14:41 Rázovité kysucké obce Korňa a Klokočov hlásia zatiaľ len približne 13-percentnú volebnú účasť.

14:36 Vysokoškoláci v Prešove volia v internáte na voličské preukazy. Čítajte viac

14:31 Je férový, je slovenský a má schopnosti. Obyvatelia z osady Orechov dvor v Nitre majú svojho favorita, no chýba im zvážanie k volebným miestnostiam. Čítajte viac

14:29 Aj v Plaveckom Štvrtku to zatiaľ vyzerá na veľmi vysokú účasť.

14:19 Doterajšia účasť voličov prekvapila niektoré volebné komisie v Trnave, voliť chodia aj mladší.

14:08 V obci Iža pri Komárne prišiel aj volič v dobovej uniforme:

Foto - TASR

Dážď, sneh a víchrica

14:03 K urnám s mnohí Ladčania vybrali až po slávnostnej svätej omši a o požehnaní základného kameňa nového kostola. Čítajte viac

14:01 O voľby v obci Jarovnice v okrese Sabinov nebol medzi záujem. Na poludnie v dvoch okrskoch odvolilo v priemere jedno percento voličov. Čítajte viac

13:57 Prší, sneží, fúka. Voľby sprevádza zlé počasie. Víchrica pod Tatrami obmedzila dopravu a napáchala už viacero škôd. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/29432/

13:46 V Ružinove sa ľudia sťažujú na obálky, ktoré sa nedajú dobre zalepiť či rozosielanie oznámení o konaní volieb i roky zosnulým obyvateľom. Hlasovať prišlo zatiaľ približne 25 percent voličov. Čítajte viac

13:40 Šéf komisie v Kanianke Adam Frimmel tvrdí, že najmä staršia generácia má pred voľbou problémy a potrebujú pomoc .

„Mýli ich, že sa krížikuje, keď doteraz sa krúžkovalo. Niektorí boli dokonca prekvapení, že si môžu vybrať len jedného kandidáta,“ povedal. Čítajte viac

13:19 V Púchovskej doline na Považí husto prší, v podhorských oblastiach začína aj snežiť. Ľudia aj napriek zlému počasiu volia. Čítajte viac

13:13 „Svoj hlas dám v každom počasí. Môže byť aj obrovská víchrica, svoje právo voliť si vždy s hrdosťou splním," povedal 24-ročný Trenčan Tomáš Juhász. Čítajte viac

Fico volil vo Veľkých Dvoranoch

13:01 Na obed odvolil vo Veľkých Dvoranoch premiér a kandidát Robert Fico. (foto - TASR)

"Dlhodobejšie som nadnes plánoval návštevu mamy, tak som to spojil. Teraz zostaneme na obede, neskôr sa vrátim na úrad do Bratislavy, kde mám ešte nejaké povinnosti," povedal.

12:49 Na Spiši zatiaľ voľby prebiehajú napriek víchrici bez problémov.

"Niektoré obce na Zamagurí hlásili výpadok elektriny, ale to priebeh volieb nijako nenarušuje," oznámila volebná komisia. Čítajte viac

12:47 Prázdne ulice, zatvorený obchod, komunitné centrum, z niektorých okien sa ozývala rómska hudba detský plač. Obyvateľov z najväčšieho rómskeho geta Stará Tehelňa voľby veľmi nezaujali. Čítajte viac

12:46 Peter z Dubnice išiel voliť rovno z nočnej, pred miestnosťou čakal už od pol siedmej ráno. Čítajte viac

12:43 Za sklom auta, ktoré parkovalo pred jednou zo škôl v bratislavskom Ružinove, kde sa nchádza volebná miestnosť, bola fotografia Heleny Mezenskej. Komisia vyhodnotila podnet ako neopodstatnený, auto nakoniec z miesta odišlo. Čítajte viac

Členky volebnej komisie v obci Svinia čakali do 11.30 na prvého voliča z miestnej rómskej osady. Foto - TASR

Gašparovič: Želal by som si, aby mi vyšiel tip, ktorý by bol najlepší

12:34 „Veľmi politiku nesledujem,“ povedala študentka Veronika Leginusová z Habovky, ktorá prišla voliť prvý raz v živote. O výbere kandidáta však debatovala so spolužiakmi a kamarátmi.

12:33 „Dúfam, že kandidát, ktorého budem voliť, využije svoje kompetencie čo najviac. Nebol by som rád, keby chodil len futbal,“ povedal Miroslav Pecho z Púchova. Čítajte viac

12:29 Záujem o prezidentské voľby v Devínskej Novej Vsi je pomerne vysoký. V siedmom okrsku len za dopoludnie prišlo takmer toľko voličov ako pri župných voľbách za celý deň.

12:26 Primátor Rimavskej Soboty a kandidát Jozef Šimko sa chystá odvoliť okolo tretej popoludní. V týchto chvíľach je doma a píli drevo. Čítajte viac

12:24 Obyvatelia časti Zákysučie v Krásne nad Kysucou volia už po niekoľkýkrát aj v miestnom bistre. Čítajte viac

12:15 Odvolil už aj končiaci prezident Ivan Gašparovič.

"Želal by som si, aby mi vyšiel tip, ktorý by bol najlepší pre Slovensko do ďalších rokov. V novinách sa často hovorí, že prezident nemá až toľko možností ovplyvňovať dianie v republike, ale nie je to pravda," povedal.

Na Štrbskom plese volí viac cudzích

12:11 Volebná účasť ľudí bez domova v Bratislave bude nízka. Hlasovať sa chystá približne desať percent zo 160 aktívnych predajcov Nota bene.

11:59 Na Štrbskom Plese odvolilo na voličský preukaz viac ľudí, ako je zapísaných voličov.

„Doteraz prišlo na voličský preukaz odvoliť 81 ľudí. Domáci zatiaľ len desiati,“ oznámil predseda okrskovej komisie Ján Srebala. Čítajte viac

11:53 V Korni prichádzali voliči z osád spojmi pred ôsmou hodinou. Išlo o prvú „várku“, ktorá prišla do centra za nákupmi. Druhú očakávajú podvečer, keď pôjdu veriaci do kostola. Čítajte viac

11:51 Viacerým odsúdeným v Leopoldove neumožnili voliť, prekážkou je trest za obzvlášť závažný zločin.

"Podľa zákona máte právo voliť, ale na základe charakteru vami spáchaného trestného činu komisia nie je oprávnená vydať vám volebný lístok,“ oznámil viacerým šéf okrskovej volebnej komisie Anton Lietava.

11:47 Ján Čarnogurský svoj hlas vhodil do urny v bratislavskej Dúbravke. (foto - TASR)

“Chcem, aby o mne rozhodli voliči a nie prieskumné agentúry,“ povedal. Neprezradil, ktorému z ostatných kandidátov by vyjadril svoju podporu v druhom kole prezidentských volieb, ak by doň nepostúpil.

11:43 Helena Mezenská volila v Poprade.

"Mám krásne pocity, trošku nás prekvapil vietor, ale verím, že nám postupne vyjde slniečko. Teším sa z toho, že je pomerne vysoká volebná účasť a verím, že nech už si voliči zvolia ktoréhokoľvek kandidáta, nový prezident bude veľkou výzvou pre zmenu na Slovensku, že nám svitnú vyhliadky na lepšiu budúcnosť," povedala. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/29428/

11:42 Členovia komisie, ktorá víta voličov na Fándlyho ulici Pezinku, zatiaľ nemajú na magazíny a krížovky čas. Veria, že účasť presiahne 50 percent. Čítajte viac

11:36 Desiatky rybárov od rána čistia brehy Nosickej priehrady. Najprv vraj práca, až potom príde aj na voľby. Čítajte viac

11:34 V spoločnosti manželky odvolil v Košiciach predseda Národnej rady Pavol Paška.

"Od roku 1999, kedy bol prvýkrát v priamych voľbách zvolený pán Rudolf Schuster, sa postavenie prezidenta v rámci slovenského ústavného systému zdôraznilo a pre stabilitu a pokoj na Slovensku bude veľmi dôležité, kto a akým spôsobom bude vykonávať túto nesmierne dôležitú ústavnú funkciu," zdôraznil. Čítajte viac

Hlasovať bude aj v 102 rokoch

11:32 Pri hraniciach s Českom môžu voliči hlasovať aj na kolibe Drietomica. Miestnosť slúži pre 132 voličov, ktorí žijú v malých osadách uprostred hôr.

11:12 Na Španej Doline čakali viac voličov - chalupárov, zrejme ich odradilo počasie. Čítajte viac

10:52 Gyula Bárdos odvolil v Senci. (foto - TASR)

"Dúfam, že túto funkciu bude zastávať zvolená osobnosť tak, že všetci občania Slovenskej republiky, bez rozdielu národnosti, budú hrdí na to, že hlava štátu zastupuje ich záujmy," zdôraznil Bárdos.

"Pre Maďarov je dnešný deň aj sviatkom revolúcie. Dúfam, že tento deň bude po týchto voľbách revolučný aj pre občanov Slovenska," dodal.

10:51 Matilda Marušková z Brehov sa 102 rokov dožila 12. marca a tri dni po svojich narodeninách bude voliť prezidenta. Čítajte viac

10:50 Účasť v Trnave je zatiaľ nad očakávania, voliči vykúpili mäsiarstvo. Čítajte viac

10:49 V Bratislave zahlasoval Milan Kňažko. (foto - SITA)

„Správam sa k tomu veľmi skromne a pokorne, na druhej strane verím, ale zďaleka to nevidím tak suverénne,“ komentoval svoje šance.

„Nemám favorita, keby to nevyšlo, žijem svoj život, mimo politiky som už jedenásť rokov,“ reagoval na otázku, či v prípade neúspechu má nejakého favorita.

10:44 Andrej Kiska hlasoval v Poprade.

"Dúfam, že ľudia prídu voliť, šanca zmeniť naše Slovensko je veľká. Mám za sebou dva roky práce, stretnutia s ľuďmi, ale aj silnú antikampaň, ale čo mám za sebou hlavne, je obrovská podpora ľudí," povedal Kiska. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/29427/

10:42 Radoslav Procházka volil v Banskej Bystrici.

"Volím v Banskej Bystrici preto, aby som aj symbolicky vyjadril svoj pocit, že Slovensko nie je iba Bratislava, že regióny potrebujú od štátu viac pozornosti," povedal.

video //www.sme.sk/vp/29426/

Očakáva, že postúpi do druhého kola a uspeje. Čítajte viac

10:37 Otázky občanov k voľbám zodpovie informačná linka, ktorá funguje od 7.00 do 22.00. Informácie sa ľudia dozvedia na číslach 02/4859 2312 a 02/4859 2313.

10:19 Voľby na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach zatiaľ nevzbudili veľkú pozornosť. Volebná miestnosť bola od rána väčšinou prázdna. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/29429/

Niekde sa volí aj v krčme

10:10 Krátko po deviatej hodine odvolil v Dome Matice slovenskej v Nitre aj s manželkou Pavol Hrušovský. (foto - TASR)

"Množstvo kandidátov ponúkalo nesplniteľné ciele, ja som ponúkal seba a životný príbeh," povedal. Čítajte viac

9:49 „Účasť je dosť veľká, v každom okrsku už bolo odvoliť zhruba po sto ľudí,“ informoval predseda obvodnej volebnej komisie v Považskej Bystrici Marián Sopčák. Čítajte viac

9:48 Prezidenta volia aj obyvatelia Vojenského výcvikového priestoru Lešť. K 65 voličom pribudlo aj 50 vojakov, ktorí tam aktuálne cvičia.

9:33 Fotograf Tomáš Halász zachytil nevšedne vyzerajúcu volebnú miestnosť v Poprade:

9:31 Na Facebooku hneď ráno ohlásili odvolenie poslanci SaS Martin Poliačik s Luciou Nicholson:

9:17 Vnučka manželov Lengyelovcov z Považskej Bystrice študuje v Prahe. Starí rodičia odvolili hneď ráno, aby mohli byť s ňou. Príde ich totiž navštíviť i odvoliť. Čítajte viac

9:13 Odovzdať hlas chce aj 130 pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorí si vybavili voličský preukaz.

9:07 V Turzovke - Hlinenom vyčlenili pre volebnú miestnosť časť pohostinstva. Čítajte viac



9:02 V bratislavskej väznici sa začali voľby najskôr na otvorenom oddelení. V ústave je 663 obvinených a odsúdených, o voličský preukaz požiadalo 124.

8:57 Už trinásť rokov prezident nevykonáva jednu zo svojich najdôležitejších právomocí, ktorou je dojednávanie medzinárodných zmlúv. Aj to je jeden z dôvodov, prečo môže byť nový prezident silnejší. Čítajte viac

8:26 Volebná komisia dostala šesť podnetov, týkajú sa najmä kampaní. Jeden občan sa sťažoval, že mu neprišiel voličský preukaz, iný zas namieta kandidátov, s ktorými nie je spokojný.

8:25 Čakanie na voličov na trenčianskom sídlisku Sihoť:

Foto - TASR

Odvolené, ide sa na chatu

8:18 Prví štyria voliči v bratislavskom Lamači čakali na hlasovanie už päť minút pred otvorením miestnosti. "Mám po voľbe, a teraz už môžem ísť spokojne na chatu," hovorí jeden z nich.

8:17 Svoj hlas môže odovzdať aj 8500 odsúdených a obvinených väzňov. Na rozdiel od iných volieb býva účasť na prezidentských vysoká, väzni dúfajú v amnestiu.

8:16 Voľby podľa Ústrednej volebnej komisie sa začali bez problémov.

7:50 Fico bude čakať na výsledky v centrále Smeru, Kiska v bratislavskom hoteli, rovnako ako Kňažko. Procházka si vybral Košice. Čítajte viac

7:39 Vyberáme jednu archívnu titulku nášho denníka. Písal sa 29. máj 1999 a Slováci v druhom kole odmietli Vladimíra Mečiara (42,82%), prezidentom sa stal Rudolf Schuster (57,18%)

7:30 V Lazanoch je volebná miestnosť v kultúrnom dome. Pre voličov bola otvorená už o šiestej ráno, aby vyšli v ústrety pracujúcim.

„Od šiestej do siedmej prišlo odvoliť sedem ľudí,“ povedala zapisovateľka okrskovej komisie v Lazanoch Denisa Kucmanová. Čítajte viac

7:00 Práve sa otvorili volebné miestnosti. Nenechávajte to na iných, rozhodnite vy, kto bude prezidentom. Čo potrebujete vedieť:

1. Iba dnes. Volí sa len jeden deň, v sobotu 15. marca. Volebné miestnosti sú otvorené od siedmej ráno do desiatej večer. Informáciu, kde je tá vaša, ste mali dostať v liste z mestského či z obecného úradu.

2. Treba preukaz. Do volebnej miestnosti si prineste občiansky preukaz alebo pas. Ak si občiansky zabudnete, môže vás identifikovať člen volebnej komisie. Keď volíte mimo domova, nezabudnite si voličský preukaz. Vybaviť sa dal dovčera.

3. Zaznačte iba jeden krížik. Členovia volebnej komisie vám dajú hlasovací lístok s menami kandidátov a obálku. Na lístku napíšte krížik do rámčeku pred priezviskom kandidáta. Krúžok či fajka sú neplatné. Lístok v obálke vhoďte do urny.

4. Výsledky aj na sme.sk. Priebežné výsledky budú už krátko po desiatej večer na sme.sk, o ôsmej sa začne debata Ivety Radičovej, Petra Breinera a Martina Shootyho Šútovca. Konečné výsledky by mohli byť okolo jednej v noci, potvrdia ich až zajtra.

5. Druhé kolo. Ak nik nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených voličov, postúpia dvaja najúspešnejší do druhého kola. Bude o dva týždne, v sobotu 29. marca.