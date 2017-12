Prezidentom bude Fico alebo Kiska

Robert Fico získal 28 percent, Andrej Kiska len o štyri menej. Tretí Radoslav Procházka 21.

15. mar 2014 o 20:33 SME

Minútu po minúte sme ukončili. Ďakujeme za pozornosť

2:00 Do druhého kola prezidentských volieb, ktoré bude 29. marca, postupujú Robert Fico a Andrej Kiska.

1:39 Andrej Kiska chce bojovať ďalej, pripravuje na Fica trestné oznámenie. Čítajte viac

1:35 Vládne limuzíny postupne odchádzajú zo Smeru. Nálada zamestnancov je sladkokyslá, ministri k novinárom neprišli. Dobrú noc z Ficovej centrály.

1:26 Najtesnejší rozdiel týchto volieb, dva hlasy, je medzi Jánom Čarnogurským a Jánom Jurištom (KSS). Obaja získali 0,6 percenta hlasov.

1:23 Helena Mezenská stále nevie, či bude v druhom kole Fico. Je zrátaných 99,9 percenta hlasov a Fico získal 28 a Kiska 24. Nič sa na fakte, že v druhom kole budú títo dvaja, nemôže zmeniť.

1:22 Čarnogurský po volebnom neúspechu ohlásil, že sa už o žiadnu volenú funkciu nebude uchádzať. Pre druhé kolo nevyjadril podporu ani jednému kandidátovi, ktorí postúpili. „Je to na rozhodnutí oličov. Som presvedčený, že sú dostatočne rozhľadení, aby vedeli zaujať zodpovedný postoj v druhom kole."

Poďakoval aj svojim voličom. „Verím, že im to nejakým spôsobom budem môcť vrátiť, minimálne vo svojich verejných vyjadreniach alebo ďalšej činnosti.

1:20 Procházka hovorí, že ešte zabojuje o to, aby sa štát vrátil ľuďom. Ešte nič nehovorí o tom, že by zakladal stranu, ani o tom, že v druhom kole podporí Kisku. O tomto štáte už viem takmer všetko, tvrdí Procházka.

1:19 Na Smere asi oslavy nebudú. Pred centrálou stojí kolóna vládnych limuzín s naštartovanými motormi a plytvá štátnymi prostriedkami. Kolesík ticho odkráčal.

1:13 Rado Procházka povie, koho podporuje v druhom kole, až do 48 hodín od vyhlásenia oficiálnych výsledkov.

Fico na viacero otázok odpovedal: Máme pred sebou dva týždne

1:12 Získal som silný mandát v roku 2012, nemám dôvod uvažovať o zmene, odpovedá Fico na otázku, či voči sebe v prípade neúspechu vyvodí zodpovednosť. Čítajte viac

1:11 Fico štyrikrát zopakoval, že máme pred sebou dva týždne."Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme," odbíja otázky. Fico na otázky SME ďalej neodpovedá. "Ďalšiu otázku prosím," hovorí.

1:09 "Opozícia by proti mne podporila aj diabla," hovorí Fico. "Nemám žiadne tromfy. Bude to normálna kampaň. Ja niečo poviem, kandidát niečo povie," hovorí Fico. Je na ňom vidno, že je nespokojný.

1:07 Robert Fico hovorí, že prvé kolo referenda o jeho vláde vyhral. Fico reaguje na trestné oznámenie Kisku: "Každý kandidát môže bojovať svojimi zbraňami."

1:05 Radoslav Procházka je sklamaný, že sa mu nepodarilo postúpiť do druhého kola. Vyzerá však byť spokojný s tretím miestom.

1:04 V Košiciach je Robert Fico až štvrtý. Vyhral tam Andrej Kiska, druhý tam je Rado Procházka, tretí Milan Kňažko.

1:04 V aktuálnych voľbách padol ďalší rekord. Stanislav Martinčko (KOS) získal historicky najmenej hlasov v prvom kole. Po spočítaní hlasov z 99,5 percenta okrskov získal 2533 hlasov, čo je celkovo 0,1 percenta voličov. V tejto štatistike viedol od roku 1999 bývalý príslušník ŠtB Ján Demikát. Podporilo ho 4537 ľudí – 0,15 percenta.

1:02 Iveta Radičová k výsledkom prvého kola debatovala s Lukášom Filom.

1:00 Mezenská neodporučí svojim voličom pred druhým kolom nikoho z kandidátov. "Neviem, koho by som mohla odporučiť. Taký nie je. Som zástancom volieb z presvedčenia."

0:55 Kiska nebude blahoželať Ficovi. "Dúfam, že súboj z jeho strany bude aspoň trochu čestný." Pracuje na podaní trestného oznámenia na premiéra pre vyhlásenia v televízii Markíza počas predvolebnej debaty o úžerníctve.

0:52 Príďte voliť v druhom kole, vyzýva Kiska. Pýta si aj hlasy porazených z prvého kola. Chce byť protiváhou vláde. "Očakával som špinavé hry," hovorí Kiska. "Som pripravený tomu čeliť." Verí, že dostane podporu od ostatných kandidátov.

0:50 Andrej Kiska už vie, že postupuje do druhého kola. Ďakuje voličom, tímu aj dobrovoľníkom. Oceňuje záver kampane Rada Procházku a blahoželá mu. Ako prezident chce vrátiť dôstojnosť prezidentskému úradu.

0:48 Tlačovku Fica ohlásili na 1:00. Na Smere je ticho. Nespieva sa Macejko a nejede mašinka.

0:36 Nebol som kandidátom oligarchov a netrieštil som pravicu, hovorí Kňažko. Uťahuje si z kandidáta Ľudovej platformy Pavla Hrušovského: tam nebolo čo trieštiť. Žarty si robí aj z teórií o tom, že bol trójskym koňom Fica. Svojich sedem bilbordov dá v druhom kole jeho súperovi.

0:32 Tlačovka Fica vraj určite bude. Keď sa spočíta 100 percent hlasov. Na centrále začína byť nuda. Na prízemie neprišiel ani Kolesík.

0:30 Milan Kňažko priznal porážku. Ďakuje voličom. Neprezradil, koho podporí v druhom kole.

Herec Matej Landl je prekvapený, s akým veľkým odstupom je jeho favorit Milan Kňažko za Radoslavom Procházkom. Ten podľa neho nečakane zabodoval medzi generáciou 20- až 30-ročných a študentov, teda mladých voličov. Landl si naďalej myslí, že Kňažko by bol najreprezentatívnejším prezidentom zo všetkých kandidátov.

0:28 Najviac neplatných hlasov spomedzi všetkých obvodov na Slovensku zatiaľ napočítali v Kežmarku. Je ich 244, čiže 1,2 percenta z tamojších odovzdaných hlasov.

0:26 V Popradskom okrese zatiaľ odovzdalo hlas rodákovi Andrejovi Kiskovi dvakrát toľko ľudí ako Robertovi Ficovi. Sčítaných je tu už 78 percent okrskov a Kiska zatiaľ dostal 15 579 a Fico 8164 hlasov.

Fico je prvý, Kiska druhý

0:25 Po spočítaných takmer 90 percentách hlasov sa výsledky už veľmi nemenia. Vedie Robert Fico s takmer 450-tisíc hlasmi, druhý je Andrej Kiska a 380-tisíc hlasov. Rado Procházka je za ním o 45-tisíc hlasov.

0:24 Predseda SDKÚ Pavol Frešo hovorí, že tri štvrtiny voličov vo voľbách ukázalo, že si neželajú vládu jednej strany. Jeho strana oficiálne podporovala Pavla Hrušovského, ktorý získal len niečo vyše troch percent. „Je zrejmé, a týka sa to nielen Hrušovského, ale aj Jána Čarnogurského, že politici, ktorí sú tu vyše dvadsať rokov, nemajú vo voľbách čo ponúknuť,“ povedal Frešo pre SME. Na Hrušovského výsledku sa podľa neho podpísala aj dohoda KDH a Smeru na ústavných zmenách. „Pravicový volič neodpúšťa spoluprácu so Smerom,“ dodáva Frešo. Čítajte viac

0:22 Spisovateľ Daniel Hevier dúfal, že Čarnogurský bude úspešnejší. „Dúfal som, že Slovensko bude úspešnejšie. Tipoval som mu šesť, ale bez tej nuly.“ Vraví, že Čarnogurský je preňho politik európskeho formátu, ktorý má svoje vízie a striktné postoje.

„Stojí mi za to, aby som s ním občas nesúhlasil, často ma dokáže presvedčiť argumentmi, ktoré sú na prvý pohľad extrémne ale bo nereaálne. Počase sa vždy ukáže, že mal vo veľa veciach pravdu.“ Hevier hovorí, že by bolo ptimistické,keby do druhého kola postúpil Procházka a Kňažko.

0:17 Kiskova dcéra Natália priznala, že od kandidatúry ho najskôr odhovárala. „Myslela som si, že do politiky by nemal ísť, lebo to bude mať vplyv aj na rodinu. Ale dnes mu všetci držíme palce a veľmi ho podporujeme,“ povedala. Neodradila ju ani negatívna kampaň. „Nemyslím si, že by to malo vplyv na to, že ho ľudia nebudú voliť, lebo on je naozaj dobrý človek a bude za ľuďmi stáť.“

0:15 Z Londýna priletela podporiť Andreja Kisku aj jeho 23-ročná dcéra Natália. Do volebného štábu prišla aj s kamarátkami a pochvaľuje si, že noc nie je taká stresujúca, ako sa obávala. „Nikdy som si nemyslela, že budem v takejto situácii.“

0:14 Hoci áut BMW, Audi a Mercedes pri Smere pribúda, zďaleka ich však nie je toľko, ako počas parlamentných volieb 2012. Trieda áut okresných tajomníkov sa v okolí nevyskytuje skoro vôbec.

0:12 Podľa priebežných výsledkov zatiaľ 488 ľudí dostalo obálky, no do urny ich nevhodilo. Hlas na hárku s vyznačeným kandidátom, ktorý nie je v obálke, je neplatný.

0:04 "Na porazeneckú náladu nie je dôvod. Veď zatiaľ sme dosiahli trojnásobný výsledok v porovnaní s predvolebnými prieskumami," komentoval zisk viac ako 20 percent hlasov po zrátaní necelých 70 percent okrskov tesne po polnoci kandidát Radoslav Procházka.

23:59 Gyula Bárdos je zatiaľ s priebežnými výsledkami spokojný. Vraví, že akýkoľvek zisk nad päť percent je pre neho úspechom. K tomu, že má zatiaľ viac percent ako Pavol Hrušovský sa nechcel vyjadrovať. "Budem hodnotiť len svoje výsledky," poznamenal. V centrále SMK je povznesená nálada. Ľudia neskrývajú radosť z toho, že Bárdos má viac hlasov ako Hrušovský, ktorý kandidoval za tri strany Ľudovej platformy.

23:58 Na Smere je medzi novinármi družná atmosféra aj bez politikov. Hlavnou zábavou je teraz tipovanie výrazu tváre moderátora TA3 v ďalšom živom vstupe.

23:56 Ak by Fico nepostúpil, potešilo by to viacero ľudí, povedal Andrej Kiska.

23:55 Pred piatimi rokmi bola voličská účasť v prvom kole 43,63 percenta. Teraz je po sčítaní 58 percent hlasov zatiaľ 42,8.

23:50 V živom vstupe televízie Markíza Kňažko hovorí, že stále verí. "Zatiaľ sme na pol ceste. Veľké mestá nie sú celkom zrátané. Je to taký maratón a ten sa naozaj začína na 30. kilometri." Priaznivci ho odmenili potleskom. Kňažko odchádza na poradu so svojim štábom, aby sa dohodli na stanovisku k výsledkom prvého kola.

23:49 Andrej Kiska dal rozhovory všetkým médiám. Podľa Markízy teraz potrebuje aspoň 45-minútovú pauzu.

23:46 Počas minulých volieb chodili na centrále Smeru niektorí politici z vedenia medzi novinárov na kus reči. Teraz nič. Je tu len zamestnanec v červenej mikine, ktorý dolieva víno.

23:42 Pri Kňažkovi sú neustále filmári, ktorí snímajú aj jeho súkromné rozhovory počas volebnej noci. Sprevádzali ho aj počas kampane. Výsledkom by mal byť dokumentárny film o prezidentských voľbách, v ktorom budú vystupovať všetci relevantní kandidáti.

23:40 Pri polovici spočítaných hlasov vedie Fico, má 231-tisíc hlasov

Rozdiely medzi najsilnejšou štvorkou nie sú veľké

23:38 V Poprade sa zatiaľ rodákom nedarí. Z tohto mesta pochádzajú Andrej Kiska aj Helena Mezenská, no podľa doteraz spočítaných volebných lístkov tu vedie Robert Fico, ktorý má takmer 4-tisíc hlasov, druhý je Radoslav Procházka. Andrej Kiska je až za ním, Mezenská je šiesta. Predbehol ju Milan Kňažko aj Pavol Hrušovský.

23:36 Podporovatelia Andreja Kisku v jeho centrále uzatvárali stávky na výsledky volieb. Zatiaľ im okrem postupu svojho favorita do druhého kola vychádza aj tip, že kandidát Ľudovej platformy Pavol Hrušovský by si po útokoch na Kisku zaslúžil prehrať aj s kandidátom SMK Gyulom Bárdosom. Kiska zatiaľ priebežné výsledky veľmi komentovať nechce. „Treba vydržať,“ opakuje.

23:35 Na rozdiel od Kisku sa Fico zatiaľ medzi novinárov nechystá. Aj dnes hovoril, že bude pri čakaní "šúchať nohami". Na prízemí to nepočuť.

23:31 Kňažko vo svojej rodnej obci Horné Plachtince voľby nevyhral, skončil na druhom mieste za Ficom. Tretí je Kiska. V Horných Plachtinciach evidujú 177 oprávnených voličov, dnes ich prišlo voliť 75.

23:30 V Banskej Bystrici to tentokrát nevyzerá na protestného voliča. Vedie Robert Fico, druhý je Rado Procházka, tretí Andrej Kiska. Helena Mezenská je piata s výrazným odstupom za Milanom Kňažkom.

23:28 V Bratislave vedie Kňažko pred Kiskom a Procházkom. Fico je štvrtý. Hrušovský je dokonca ďaleko za Mezenskou.

23:25 Helena Mezenská sleduje pozorne vývoj predbežných výsledkov a pripravuje sa na čardáš, ktorý sľúbila svojím priaznivcom v Banskej Bystrici. Momentálny zisk 2,5 percenta hodnotí, ako dobrý. "Po dvoch rokoch v politike je to dobrý výsledok," vyhlásila.

23:22 Od príchodu Fica je na Smere pokoj. Iba miestny obyvateľ pod vplyvom alkoholu sa dožadoval, aby odtiahli prenosový voz RTVS.

23:21 Spočítaných je už 1521 okrskov. Vedie Robert Fico (102 857 hlasov), za ním je Andrej Kiska (88 357 hlasov). Radoslav Procházka má 74 441 hlasov. Milan Kňažko má už výraznejší odstup od Radoslava Procházku (45-tisícv hlasov), Gyula Bárdos potvrdzuje piate miesto (má 19-tisíc hlasov). Pavol Hrušovský je až šiesty (11 600 hlasov).

23:20 V centrále Andreja Kisku sa prvýkrát ozval opatrný potlesk. Na televíznej obrazovke sa práve zjavili prvé predbežné výsledky, kedy sa po spočítaní prvých 450 okrskov Kiska držal jednoznačne na druhom mieste za premiérom Ficom. „Je toho ešte málo, treba počkať,“ komentoval Kiska.

23:18 V priebežných výsledkoch je zatiaľ započítaných len málo hlasov z Bratislavy. V nej zatiaľ o prvé miesto tesne bojujú Andrej Kiska (2256 hlasov), Milan Kňažko (2003 hlasov) a Radoslav Procházka (2002 hlasov). Robert Fico zaostáva, zatiaľ má v hlavnom meste len 1193 hlasov.

23:17 V Košiciach zatiaľ vedie Kiska (2009 hlasov), za ním je Procházka (1677) a až potom Fico (1503).

23:16 Podľa priebežných výsledkov sa do skupiny kandidátov s menej ako jedným percentom zaradil aj Ján Čarnogurský. Predbehol ho aj Ján Jurišta (KSS).

23:11 Ak by sa voľby konali iba v jednej z volebných miestností v bratislavskej Karlovej Vsi, do druhého kola by sa dostali Radoslav Procházka a Milan Kňažko. Nasleduje Andrej Kiska, Robert Fico dostal len okolo 15 % hlasov, Pavol Hrušovský úplne prepadol.

23:12 Prvé výsledky sleduje Kňažko s vážnou tvárou. Keď redaktor oznámil, že ide len o prvých sedem percent okrskov, povedal, že to je ešte malo. "Musíme si počkať."

23:11 Čakanie na výsledky prvého kola volieb prezidenta si priatelia Radoslava Procházku krátia uzatváraním stávok, píše Mikuláš Jesenský. "Tipujeme percentuálny zisk Rada. Kto sa najviac priblíži ku konečnému výsledku, získa bank. Dúfam, že to budem ja," usmieval sa predseda SaS Richard Sulík.

23:10 Aj ďalšie výsledky potvrdzujú len tesný rozostup medzi Ficom, Kiskom a Procházkom. Fico: 56-tisíc hlasov, Kiska 49-tisíc a Procházka 40-tisíc.

23:02 Všetky volebné okrsky sa už zatvorili aj v okrese Kežmarok. V obci Veľká Lomnica boli tri miestnosti otvorené až do 23. hodiny, keďže tam večer vypadol prúd a volebná komisia bola nútená na hodinu voľby prerušiť. Čítajte viac

23:00 Prvé výsledky: Fico 25-tisíc hlasov, Kiska 20-tisíc, Procházka 16-tisíc hlasov. Kňažko: 9-tisíc hlasov, Bárdos: 4300 hlasov Hrušovský až šiesty, menej ako 3000 hlasov.

Vo volebných centrálach je rušno

22:57 Iveta Radičová sa v online diskusii SME priznala, koho volila - Milana Kňažka. Ak chcete vedieť viac, stačí si otvoriť našu diskusiu.

22:55 Vo volebnej centrále Andreja Kisku majú stále prevahu novinári, kandidát im rozdal niekoľko rozhovorov a opäť zmizol v útrobách hotela. V živom vstupe pre RTVS sa ponosoval na špinavú kampaň tradičných politikov, ale tá ho vraj v kandidatúre iba utvrdila. Čítajte viac

22:55 Fico prišiel predvolebnou dodávkou. Aj on vtipkoval. Vravel, že dúfa, že je o novinárov postarané a že "nezostanú za páskou". V roku 2006 nocovali na dvore. Ani on výsledok nechcel tipovať, voľby sú podľa neho referendom o ňom a o Smere a priznal, že je mierne nervózny. Nie je si vraj ani istý, že sa dostane do druhého

22:50 Vládnych limuzín pred Smerom pribúda. O tri minúty má prísť Fico. Peter Kažimír sa snažil vtipkovať. Tipuje vraj dlhú noc.

22:50 V menších obciach sú už hlasy spočítané, výsledky majú napríklad v obci Kátov pri Skalici, kde žije asi 600 obyvateľov. Zvíťazil tu Andrej Kiska (34,7%), za ním skončil Robert Fico (26,4%), tretí Radoslav Procházka získal 18,1% hlasov. Milan Kňažko dostal 13,4%.

22:48 Do centrály SMK práve prišiel jej podpredseda Pál Csáky. Predsedu Józsefa Berényiho, ktorý Bárdosa oslovil s kandidatúrou, nevidno. Má však prísť.

22:45 Robert Kaliňák prišiel na Smer pred Ficom. Percentá netipuje. Vravel, že na Slovensku zrejme nikto nikdy nevyhrá v prvom kole.

22:41 Kiska sa zvítal s podporovateľmi, medzi ktorými boli napríklad bývalý viceguvernér NBS a politik Novy Martin Barto, jazzová speváčka a herečka Lucia Lužinská či spoluzakladateľ vzdelávacieho združenia Manageria Stanislav Boledovič.

22:36 Kandidáti, ktorí v prieskumoch mávali menej ako jedno percento preferencií, na Facebooku veľmi aktívni nie sú. Väčšina z nich ho vôbec nepoužíva. Ján Jurišta (KSS) v piatok zdieľal karikatúru Shootyho a pýtal sa svojich priaznivcov, či idú voliť.

22:40 Ku Kňažkovmu stolu prišiel herec Boris Farkaš. Jeho hlavní podporovatelia z hereckých kruhov Milan Lasica a Emília Vášáyrová neprišli. Z politikov je pri Kňažkovi poslanec SDKÚ Ivan Štefanec, píše náš redaktor Matúš Burčík.

22:39 Desať minút po uzatvorení volebných miestností prišiel Andrej Kiska do volebnej centrály, píše Michal Piško. Jeho príchod očakávali desiatky novinárov, pred ich objektívmi najskôr spôsobil falošný poplach známy český novinár Ľuboš Palata i jeden z ochrankárov. Po nich už vstúpil do kongresovej sály Kiska a poprial všetkým pekný večer. „Teším, že sa tu uvidíme počas noci a budeme sa o všetkom rozprávať,“ povedal.

22:37 Bárdosa potešilo, že pod petíciu za jeho kandidatúru sa podpísali aj iné menšiny ako maďarská. "Najviac Rusíni," vraví. Rovnako má radosť aj z toho, že mu podporu vyjadrili nielen Slováci, ale aj niektorí starostovia za "konkurenčný" Most-Híd. Jeho čelní predstavitelia však nie. Most totiž podporuje Pavla Hrušovského (KDH). Bárdos odmietol tipovať, či bude mať viac hlasov ako on.

22:36 U Fica sa stále čaká na Fica. RTVS z toho ide robiť živý vstup. Do centrály prišiel minister zahraničia Miroslav Lajčák, píše Miroslav Kern. Prišiel už aj Andrej Kolesík.

22:34 Gyula Bárdos má dnes dvojnásobnú radosť. Okrem toho, že sú voľby, oslavuje 56 rokov.

22:24 Helena Mezenská tvrdí, že je pripravená na všetko a zmieri sa s akýmkoľvek výsledkom. Čo očakáva? „Zázrak. Že sa prebudia srdcia ľudí.“ Čítajte viac

22:22 O dianie v centrále Smeru prejavili záujem aj čínski novinári z Xinhua News Agency. Zastúpenie v centrále majú viaceré české médiá. Prišli aj novinári z Maďarska a Poľska.

22:20 Ján Čarnogurský čaká na výsledok v kaviarni s koberčekom s podobizňou Fica.

22:14 „Chcem dať obyvateľom východného Slovenska vedieť, že si zaslúžia viac pozornosti,“ povedal Radoslav Procházka po príchode do košického hotela, kde počká v kruhu priateľov a rodiny na volebný výsledok.

22:10 Kňažko v bratislavskej centrále podpisuje svojim priaznivcom knihy, ktoré rozdával v kampani. Fotí sa s nimi, povzbudzujú ho. Hostí však neprišlo veľa. Nálada je komorná, píše z centrály Matúš Burčík.

22:07 Do centrály by mali spolu prísť Fico, predseda parlamentu Pavol Paška a minister vnútra Robert Kaliňák, píše Miroslav Kern.

22:04 Muž v červenej mikine v centrále Smeru rozlieva v miestnosti pre novinárov víno do plastových pohárikov na stopke. Sŕkajú ho však len niektorí. Oveľa lepšie ide cola. Tradičné minerálky s fotkou predsedu dnes na stole nie sú. Novinári sa nemajú s čím fotiť.

22:01 Kandidát SMK Gyula Bárdos práve prišiel v sprievode manželky do centrály strany na Čajakovej ulici v Bratislave. S prítomnými sa srdečne zvítal a pripil si nimi pohárom vína, píše redaktor Ján Krempaský.

22:03 Markíza má technické problémy, nevyšiel jej vstup zo štábov Milana Kňažka ani Rada Procházku.

22:01 Hosťami volebného štúdia televízie Markíza sú Marián Leško a Eduard Chmelár.

Prvé výsledky zverejní Štatistický úrad až po jedenástej

22:00 Volebné miestnosti sa zatvorili. Keďže vo Veľkej Lomnici predĺžili voľby do 23.00 h, prvé výsledky Štatistický úrad začne zverejňovať až po jedenástej.

21:55 Do centrály Smeru prišiel podpredseda strany Marek Maďarič. Vravel, že postavili najlepšieho kandidáta. Po ňom sa objavil šéf Ficovho tlačového odboru Erik Tomáš. Premiér podľa neho príde po desiatej večer, možno okolo pol jedenástej.

21:53 Pavol Hrušovský ako jediný z vážnych kandidátov nečaká na výsledky volieb v štábe so svojimi priaznivcami, ale s rodinou doma v Nitre. Ako povedal, chce byť tam, kde sa cíti najlepšie. "Nič sa nedeje, žiadne iné dôvody ako pokoj nemám," vysvetlil pre agentúru TASR. "Zajtra ráno o pol ôsmej sa zídeme v centrále. Vyhodnotíme výsledok, politicky a stranícky sa potom rozhodneme ako ďalej."

21:50 Personál v Kiskovej centrále ponúka hosťom víno, z nealka je tu džús či Pepsi. Coca-colu nájdu novinári zrejme skôr u Kiskovho konkurenta Roberta Fica.

21:45 Milan Kňažko sľúbil v predvolebnej diskusii hlas Radoslavovi Procházkovi, dnes sa k nemu neprihlásil. „Voľby sú tajné,“ povedal.

21:42 Do centrály Smeru sa začínajú schádzať novinári. Politici bývajú na Smere počas volieb oddelení od novinárov, a tak je to aj dnes. Kancelária predsedu na prvom poschodí je tmavá a pri budove neparkuje ani jeho limuzína.

21:40 Andrej Kiska čaká na prvé výsledky volieb v bratislavskom hoteli Devín. Zatiaľ však iba na všadeprítomných plagátoch s nápisom „Prvý nezávislý prezident“. V kongresovej miestnosti hotela je ľudoprázdno, o to plnšie je v salóniku pre novinárov, kde ich už dorazilo viac ako je pripravených miest. Novinárov zatiaľ volebné spravodajstvo na TA3 veľmi nezaujalo a čas si krátia biliardom na Eurosporte. Kiska by sa mal vo volebnej centrále ukázať krátko po uzatvorení volebných miestností o desiatej večer.

21:38 Volebné miestnosti sa pre výpadok prúdu vo Veľkej Lomnici zatvoria až o 23:00 h. Moratórium bude platiť do 22:00, nie do 23:00. Čítajte viac

21:36 Sledujte online debatu z redakcie SME. Zapojte sa svojimi otázkami a príspevkami.

Volebný deň sme sledovali minútu po minúte

