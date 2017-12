Kiska verí v čestnejšiu kampaň, na Fica podáva trestné oznámenie

Slovensko podľa politológa čaká v druhom kole volieb jedna z najtvrdších negatívnych kampaní.

15. mar 2014 o 22:44 Michal Piško

BRATISLAVA. Keď Andrej Kiska o jednej hodine v noci predstúpil vo svojej centrále pred novinárov, jeho stúpenci ho privítali búrlivým potleskom.

Občiansky kandidát postúpil s 24 percentami hlasov do druhého kola, v ktorom sa stretne s Robertom Ficom.

Rozdiel medzi nimi je štyri percentá.

„V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, môjmu tímu, tisíckam dobrovoľníkov i môjmu petičnému výboru,“ povedal.

Špinavé hry očakával

Kiska ocenil aj „fantastický záver kampane pána Procházku“, gratulovať však odmietol víťazovi prvého kola Robertovi Ficovi.

Za ďalšieho potlesku priaznivcov oznámil, že na premiéra podáva pre lživé vyjadrenia v kampani trestné oznámenie.

"Dúfam, že súboj z jeho strany bude aspoň trochu čestný," povedal. „Očakával som špinavé hry. Som pripravený tomu čeliť.“

Politológ Erik Láštic vo volebnom štúdiu RTVS už počas volebného večera varoval, že Slovensko čaká jedna z najtvrdších negatívnych kampaní.

Vrátiť dôveru v úrad

Kiska si na nočnej tlačovej konferencii pýtal hlasy porazených z prvého kola.

„Chcel by som už dnes vyzvať čím viac ľudí, aby prišli voliť v druhom kole. Prosím, neostaňte doma, príďte voliť,“ vyzýval.

„Chcem byť dobrým kandidátom aj pre všetkých tých, ktorých kandidát v prvom kole neuspel a som presvedčený, že ich nesklamem,“ vyhlásil.

„Chcem v prvom rade vrátiť dôveru v prezidentský úrad, vrátiť dôveru ľudí v to, že prezident tam šiel kvôli nim, bude stáť na ich strane a je pripravený za nich zabojovať. Taktiež chcem, kandidovať preto, aby bol prezident skutočne protiváhou vláde,“ dodal.

Dcéra ho odhovárala

Z Londýna priletela Kisku v deň volieb podporiť aj jeho 23-ročná dcéra Natália.

Do volebného štábu prišla aj s kamarátkami a pochvaľovala si, že noc nie je taká stresujúca, ako sa obávala.

Priznala, že od kandidatúry otca najskôr odhovárala. „Myslela som si, že do politiky by nemal ísť, lebo to bude mať vplyv aj na rodinu. Ale dnes mu všetci držíme palce a veľmi ho podporujeme,“ povedala.

Neodradila ju ani negatívna kampaň. „Nemyslím si, že by to malo vplyv na to, že ho ľudia nebudú voliť, lebo on je naozaj dobrý človek a bude za ľuďmi stáť,“ myslí si.

reportér: Michal Piško

videoreportérka: Jana Maťková

fotograf: Gabriel Kuchta

editor: Marek Bažík