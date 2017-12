Bárdos uspel. Od Kisku chce vedieť, čo urobí pre Maďarov

V deň 56. narodenín získal Gyula Bárdos viac percent ako jeho niekdajší spojenec Hrušovský.

15. mar 2014 o 23:54 TASR, Ján Krempaský

SMK neplánuje podporiť Fica.

BRATISLAVA. Kandidát Strany maďarskej komunity Gyula Bárdos mal v sobotu dvojnásobný dôvod oslavovať.

Na volebný deň mal práve 56. narodeniny a v prvom kole prezidentských volieb získal viac percent hlasov ako kandidát „konkurenčného“ Mosta-Híd Pavol Hrušovský, ktorého podporovalo okrem materskej KDH aj SDKÚ.

Bárdos nešetril úsmevmi a ochotne si pripíjal pohárom bieleho vína nielen na zdravie, ale aj na volebný úspech.

SMK je už druhé volebné obdobie mimo parlamentu a v prieskumoch verejnej mienky sa pohybuje niekedy pod a niekedy nad piatimi percentami zaručujúcimi postup do Národnej rady.

„Moja kandidatúra a výsledok, ktorý som dosiahol, je dobrý,“ neskrýval v nedeľu nadránom spokojnosť s výsledkami prvého kola prezidentských volieb.

Bárdos ako historicky prvý kandidát SMK v prezidentskej voľbe dostal 5,1 percenta hlasov, teda 97 035 hlasov.

Ešte pred piatimi rokmi a krátko pred rozštiepením strany, po ktorom odišlo krídlo Bélu Bugára, podporovala táto strana v kampani Ivetu Radičovú.

Spokojnosť

Gyula Bárdos kandidoval ako vôbec prvý člen strany v prezidentských voľbách,

v prvom kole získal 97 035 hlasov, čo je 5,1 percenta,

z krajov získal najviac hlasov v Nitrianskom (37 795).

najviac hlasov z volebných obvodov získal v Dunajskej Strede (19 146).

Bárdos ani SMK automaticky v druhom kole nepodporia Andreja Kisku, čakajú čo ponúkne Maďarom.

„Budem komentovať len svoje výsledky,“ odmietal Bárdos porovnávať svoj percentuálny zisk s Hrušovským.

Hovoril aj o tom, že podporu mu neoficiálne vyjadrovali aj mnohí starostovia z Mosta-Híd.

To, že Bárdos, ktorý je aj riaditeľom Csemadoku, získal podporu priaznivcov Mosta-Híd, naznačuje aj výrok predsedu tejto strany Bélu Bugára.

„V prvom kole väčšina sympatizantov strany Mosta-Híd volila srdcom a očakávame, že v druhom kole budú voliť rozumom.“

Bárdos teraz sníva, že strany súperiace o voličov maďarskej národnosti začnú pred parlamentnými voľbami v roku 2016 spolupracovať a spravia koalíciu.

„Môže to byť začiatok novej éry, kde budeme hľadať to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.“

Napriek jeho optimizmu niektorí členovia SMK v neformálnych rozhovoroch netajili sklamanie, že Bárdosa pri nízkej volebnej účasti nevolili ani všetci voliči strany.

Náladu im napokon však vždy spravilo to, že kandidát mimoparlamentnej strany dokázal získať viac ako jeho protivník z Ľudovej platformy.

Podpora Kisku? Čo za to?

Bárdos pred prvým kolom vyhlásil, že v druhom kole neplánuje podporiť kandidáta „štátostrany“ Roberta Fica.

Po sčítaní hlasov sa SMK s podporou premiérovho soka Andreja Kisku neponáhľa.

„My sme tu tiež doma a práve preto potrebujeme také podmienky, aby sme tu mohli byť ako doma,“ hovoril Bárdos a pokračoval, že od Kisku SMK očakáva, čo ich voličom ponúkne.

Predseda strany József Berényi vyhlásil, že nikomu ani Kiskovi nedajú podporu len tak ako v minulosti, keď SMK kandidátov podporovala v záujme zachovania demokracie alebo vstupu do Európskej únie, či do NATO.