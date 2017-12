Kiska: Premiér nemôže len tak urážať ľudí našej krajiny

Andrej Kiska verí v čestnejšiu kampaň, no na Roberta Fica podáva trestné oznámenie.

16. mar 2014 o 1:40 Michal Piško

Andrej Kiska obhájil druhé miesto z prieskumov a postúpil do druhého kola. V prejave k výsledkom prvého kola zablahoželal súperovi Radoslavovi Procházkovi k fantastickému finišu, na premiéra Roberta Fica pripravuje naopak trestné oznámenie. Výsledky volieb komentoval iba na spoločnej tlačovke pre všetky médiá, hneď po nej opustil priestory kongresovej sály bratislavského hotela, aby sa pripravil na dopoludňajšie diskusie v televíziách.

„V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, môjmu tímu, tisíckam dobrovoľníkov, ktorí mi v tomto boji pomohli i môjmu petičnému výboru. Chcel by som oceniť taktiež fantastický záver kampane pána Procházku v jeho volebnej kampani, k čomu mu chcem zablahoželať,“ povedal Kiska.

„Svoju kandidatúru som oznámil pred viac ako dvomi rokmi, keď ma na Slovensku poznalo málo ľudí. Bola odtiaľ dlhá cesta, keď som musel hovoriť o tom, prečo chcem kandidovať, čo je tou motiváciou a hlavne ako chcem nášmu Slovensku pomôcť, čo chcem zmeniť a ako k tomu prezident môže prispieť. Chcel by som už dnes vyzvať čím viac ľudí, aby prišli voliť v druhom kole. Prosím, neostaňte doma, prosím príďte voliť. Chcem byť dobrým kandidátom aj pre všetkých tých, ktorých kandidát v 1. kole neuspel a som presvedčený, že ich nesklamem. Do 2. kola vstupujem s tým, s čím som šiel aj do 1. kola. Chcem v prvom rade vrátiť dôveru v prezidentský úrad, vrátiť dôveru ľudí v to, že prezident tam šiel kvôli nim, bude stáť na ich strane a je pripravený za nich zabojovať. Taktiež chcem, kandidovať preto, aby bol prezident skutočne protiváhou vláde.“

Jeden z politológov komentoval výsledky volieb tak, že Slovensko čaká jedna z najnegatívnejších kampaní. Ako sa na ňu pripravíte?

„Táto antikampaň začala, keď som vstupoval do politiky, očakával som, že tradiční politici použijú takéto tradičné hry proti mojej osobe. Počítal som s tým. Som pripravený bojovať a v žiadnom prípade ma to v mojom úsilí pomôcť zmeniť naše Slovensko neodradí.“

Máte deklarovanú podporu ďalších kandidátov?

„Zatiaľ som s nimi nehovoril, verím, že tak ako sľúbili, svoju podporu dajú a verím, že spolu zmenu za Slovensko dosiahneme.“

Čím si vysvetľujete silný záver pána Procházku?

„Ja som svoje percentá získal ako plus mínus prieskumy predpokladali, takže zvyšok je skôr na politológoch, aby vyhodnotili, skadiaľ pán Procházka percentá získal. K čomu mu skutočne úprimne blahoželám, záver kampane mal veľmi úspešný.“

Pánovi Ficovi ako víťazovi volieb necítite potrebu zagratulovať?

„Zatiaľ nie. Teraz očakávam náš ťažký a otvorený súboj. Dúfam, že to bude aspoň trošku čestný súboj z jeho strany o celkové víťazstvo.“

Bude čestný?

„Nezostáva mi nič iné len veriť a ja do toho vstupujem s úprimným záujmom bojovať. Vieme, že antikampaň bola spustená, potom, čo sa udialo v televízii Markíza, pracujeme na podaní trestného oznámenia na premiéra, pretože nie je možné, aby premiér republiky len tak urážal ľudí našej krajiny.“