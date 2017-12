Silný vietor trápi väčšinu Slovenska, na severe platí najvyššia výstraha

Nárazový vietor dosahuje v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier rýchlosť až do päťdesiat metrov za sekundu.

16. mar 2014 o 9:25 Tomáš Novotný, Tomáš Novotný a sita, tasr

BRATISLAVA. Až do pondelkového poludnia vyhlásili meteorológovia najvyšší tretí stupeň výstrahy pred silným vetrom na severe Slovenska, predovšetkým v širšom okolí Vysokých a Nízkych Tatier.

V nižších polohách dosahuje v nárazoch rýchlosť 30 až 50 metrov za sekundu.

Najvyšší tretí stupeň by mal platiť do pondelka do 6:00 v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Následne sa zmení na druhý, ktorý pretrvá do pondelkového večera 21:00.

Meteorologické výstrahy - vietor (nedeľa)

V Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji platí výstraha druhého stupňa.

V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji bude veterno do pondelkovej noci do 2:00, vtedy sa výstraha zmení a prvý stupeň bude platiť do 14:00. V krajoch Trenčianskom a Košickom bude veterno do 21:00.

Vietor v tomto prípade fúka v nárazoch rýchlosťou 20 až 30 metrov za sekundu, v prípade prvého stupňa 17 až 25 metrov za sekundu.

Pre južnú časť Slovenska vydali výstrahu prvého stupňa.

Výstraha platí do pondelka do 20:00 v okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica a Prešov.

[content type="avizo-pocasie" value="pocasie"][/content]