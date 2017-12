Čarnogurský neodporúča nikoho: Prajem Kiskovi, aby nerobil chyby

Neúspešný prezidentský kandidát Ján Čarnogurský získal v prvom kole volieb iba 0,6 percenta hlasov.

Tvrdí, že o volenú funkciu sa už uchádzať nebude.

Verili ste na začiatku, že môžete postúpiť do druhého kola?

„Áno, samozrejme.“

Neočakávali ste takýto výsledok, keď ste ohlásili kandidatúru?

„Prieskumy verejnej mienky v posledných mesiacoch naznačovali, že nezasiahnem do bojov o prezidentský úrad.“

Čo to pre vás znamená?

„Nebudem sa už uchádzať o volenú funkciu. Tento výsledok využijem na svoju väčšiu slobodu vo vyjadrovaní a aj v konaní. Tým smerom budem ďalej rozvíjať svoju činnosť.“

Nechcete sa už angažovať v politike?

„Politika nie je iba o uchádzanie sa o volenú funkciu. Politika je aj ovplyvňovanie verejnosti iným spôsobom, napríklad vyjadrovaním sa alebo konaním.“

Ako si takúto kariéru predstavujete?

„Ako som povedal, predstavujem si, že sa budem vyjadrovať ešte otvorenejšie než doteraz. Témy zatiaľ neviem povedať, to prinesie život.“

Viete už povedať, koľko stála vaša kampaň a kto ju financoval?

„Vyúčtovanie kampane dám do 30 dní od skončenia volieb, ako to predpisuje zákon.“

Koho podporíte v druhom kole?

„Keďže prvé kolo dopadlo tak, ako dopadlo, nedávam svojim podporovateľom z prvého kola žiadne odporúčanie. Ponechávam na ich rozhodnutí, ako budú voliť.“

Koho budete voliť vy v druhom kole?

„Ide o tajné voľby, zostaňme pritom.“

Čo hovoríte na to, že sa do druhého kola dostal okrem Roberta Fica Andrej Kiska?

„Nepochybujem o jeho manažérskych a podnikateľských schopnostiach, ale prajem jemu aj Slovensku, aby nerobil politické chyby.“

Aké chyby máte na mysli?

„Neviem, lebo to prinesie život, ak bude zvolený za prezidenta.“

Boli ste aj premiérom, viete, čo mohlo motivovať Fica uchádzať sa o prezidentské kreslo?

„Nie je to môj problém. Je mi to úplne jedno. Keď sa rozhodol , tak je to jeho vec a nemám voči tomu námietky. Jeho motiváciu nepoznám.“

Môže nový prezident napraviť chyby svojho predchodcu, napríklad nevymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora?

„Nie je to možné, pretože terajšieho generálneho prokurátora možno odvolať len pri určitých zákonných podmienok, ktoré pravdepodobne teraz nie sú splnené. Druhá vec je, že jeho odvolanie a potom snaha o menovanie iného, by justičné zložky uvrhlo do chaotickej situácie, takže je zbytočné o tom hovoriť. Jaromír Čižnár je už platne vymenovaný, nevidím spôsob, ako to napraviť.“

V nedeľu môže zatieniť výsledok prezidentských volieb referendum na ukrajinskom Kryme. Očakávate, že si Krym odhlasuje odtrhnutie od Ukrajiny?

„Čo vidím v televízii, ako sa tam ľudia prejavujú, tak asi áno. Bude to ich voľba.“

Vystupovali ste proti samostatnosti Kosova, čo si myslíte o krymskom referende?

„Vyhlásil ho krymský autonómny parlament, ktorý bol demokraticky zvolený. Ako svoju právomoc na základe vyhlásenia zvrchovanosti Krymu. Uznesenie krymského parlamentu z konca februára, hovorí o tom, že Krym je zvrchovaná krajina, ktorý svoje vzťahy s inými štátmi upravuje na základe zmlúv. Obsahovo je to to isté, čo slovenský parlament vyhlásil v roku 1992. Zo Slovenska nemáme morálne právo kritizovať krymský parlament.“

Je to niečo iné ako samostatnosť Kosova?

„Na porovnaní Kosova a Krymu ma viac zaujíma to, že Západ rozhodnutie Kosova o samostatnosti uznal, ale rozhodnutie Krymu o zvrchovanosti a potom o prípadnom dobrovoľnom pripojení sa k Rusku neuznáva. V tom vidím dvojaký meter.“

Ukrajinský ústavný súd vyhlásil referendum o odtrhnutí za protiústavné. Súhlasíte s ním?

„Referendum považujem za platné.“