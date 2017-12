Hrušovský z politiky neodchádza, odporúča Kisku

Nehovoril by som o páde, je to prehra, komentoval svoj zisk troch percent kandidát Pavol Hrušovský.

16. mar 2014 o 9:51 Juraj Koník, Juraj Koník a tasr

BRATISLAVA. Pavol Hrušovský je sklamaný. V prvom kole prezidentských volieb získal len 3,3 percenta.

"Pociťujem to ako prehru. Ale politik, ktorý v politike pôsobí, musí počítať aj s prehrami. Nehovoril by som o páde, je to prehra," povedal Hrušovský v nedeľu ráno pre RTVS.

V noci nebol vo volebnom štábe, na výsledky čakal doma. Pred novinárov sa postavil až ráno.

Podľa svojich slov chce občanom odovzdávať všetko, čo je v ňom a aktívne bude pokračovať aj ako poslanec.

"Nie je to pre mňa len také ľahkovážne. Budem sa zamýšľať, kde som ako osoba alebo tím urobili chybu," hovorí podpredseda parlamentu a šéf poslaneckého klubu KDH.

Po odporúčaní vedenia KDH podporuje pred druhým kolom Andreja Kisku.

Prehru priznal aj šéf strany Ján Figeľ. "Žiaľ, nedokázali sme presvedčiť, že máme najlepšieho kandidáta," povedal.

"Robert Fico by mal ostať premiérom, aby naplnil svoje sľuby," dodal Figeľ na margo podpory Kisku, za ktorého sa v nedeľu postavilo aj SDKÚ.

