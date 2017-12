Kiska a Fico boli v prvom dueli, začali debatou o trestnom oznámení

Víťazi prvého kola sa ráno stretli vo volebnom štúdiu. Rozdiel medzi nimi je iba štyri percentá.

16. mar 2014 o 10:30 Marek Bažík a sita, tasr

BRATISLAVA. Iba pár hodín po prvom kole prezidentských volieb sa dvaja postupujúci kandidáti Robert Fico a Andrej Kiska stretli vo volebnom štúdiu RTVS.

Povolebné ráno začali debatou o trestnom oznámení občianskeho kandidáta na premiéra za jeho vyjadrenia zo záveru kampane, keď Kisku označil za úžerníka a opatrnejšie aj za sektára.

Rozdiel medzi oboma kandidátmi bol v prvom kole iba štyri percentá. Fico získal 28 percent hlasov, Kiska 24. Druhé kolo bude 29. marca.

Kiska nechce špinavé boje a urážky

Kiska povedal, že v jednom časopise i v televízii bolo jeho meno poškodené nepodloženými argumentmi.

"Ja som presvedčený, že premiér by mal tiež zvážiť, či urazí človeka, či bude používať takéto slová, hlavne, keď nie sú opreté o fakty," vyhlásil občiansky kandidát s tým, že podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Podľa premiéra Fica je nešťastné začínať deň po prvom kole prezidentských volieb trestným oznámením.

"Keby som mal vreckovku, tak si utriem čelo a poviem fu," povedal s tým, že úloha premiéra ako papierového favorita je ťažká.

Podľa Kisku by druhé kolo nemalo byť v duchu špinavých bojov a urážok, ale v duchu, ako vidíme Slovensko a situáciu ľudí v krajine.

"Verím, že to bude korektný boj a o dva týždne voliči rozhodnú," povedal.

Poďakoval voličom, ktorí prišli voliť i ostatným protikandidátom, ktorí neviedli neférovú hru.

"Som presvedčený, že ak príde dosť ľudí v druhom kole voliť, máme šancu niekam Slovensko posunúť," tvrdí Kiska.

Obstál som veľmi dobre, vraví Fico

Fico je s výsledkom prvého kola podľa vlastných slov maximálne spokojný.

"Ako premiér, ktorý musí prijímať ťažké rozhodnutia, vedie jednofarebnú vládu a ako premiér, ktorý od rána do včera stojí a musí riešiť komplikované situácie, som v prvom referende obstál veľmi dobre. Obstál som tak, že mi ľudia dali dôveru a posunuli ma do druhého kola," povedal s tým, že očakával okolo 29 až 30 percent.

To, ako v prvom kole dopadol Pavol Hrušovský (KDH), je pre Fica veľkým ponaučením do života. Tipoval, že dostane okolo osem až deväť percent, nakoniec získal tri.

Podľa Fica začínajú v druhom kole od nuly a budú v ňom proti sebe bojovať dva koncepty.

"Koncept kandidáta, ktorý ponúka svoje skúsenosti a koncept človeka, o ktorom nič nevieme a ktorý podáva trestné oznámenia," povedal s tým, že je pripravený dva týždne pracovať nielen ako premiér, ale ponúknuť aj svoju vlastnú víziu.

Fico svojmu protikandidátovi poradil, aby nebol prekvapený z toho, že jeho život bude monitorovaný médiami a na svetlo budú vychádzať niektoré veci z jeho života.

"Verejnosť chce vedieť, kto ste," dodal Fico.

Taktiku meniť neplánujú

Obaja kandidát sa zhodli, že svoju predvolebnú taktiku nezmenia.

Podľa Kisku by mal mať prezident reálne skúsenosti, o riešeniach by nemal len rozprávať, ale mal by mať za sebou aj nejaké riešenia a byť prezidentom pre ľudí.

"Nemám moc čo meniť," povedal zase Fico. "Prezidentom by mal byť skúsený politik, ktorý vie, čo hovorí, o čom je svet a má kontakty so zahraničím."