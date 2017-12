Ľudová platforma je minulosťou, pripustil Bugár

Šéf Mosta už nechce podriaďovať záujmy strany záujmom spojenectva, ktoré podľa jeho slov nefunguje.

BRATISLAVA. Ľudová platforma, v ktorej sú združené strany KDH, SDKÚ a Most-Híd, je minulosťou.

V pondelok to pripustil predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý o tejto téme chce hovoriť s partnermi.

"Či to poviem, alebo nepoviem, platí to. Ale najskôr chcem hovoriť s kolegami. Tam poviem názor našej strany, a potom budeme informovať médiá," povedal Bugár.

Podľa neho nemá význam živiť Ľudovú platformu, ktorá funguje len ad hoc.

Naďalej je za spoluprácu s partnermi, avšak nemieni už záujmom projektu ľudovcov podriaďovať záujmy jeho strany.

"To, že sme vždy podriaďovali záujem našej strany záujmu Ľudovej platformy, to už platiť nebude. Ad hoc vieme spolupracovať s KDH, SDKÚ prípadne aj s inými stranami, ale v záujme veci," zdôraznil Bugár.

Šéf Mosta si nemyslí, že výsledok Pavla Hrušovského v prezidentských voľbách (3,3 percenta hlasov) je odkaz verejnosti starým politikom, že už ich nechcú.

Nazdáva sa, že ak by to bola pravda, on ako dlhoročný politik by sa neobjavoval v rebríčkoch popularity. "Ľudia by ma poslali do minulosti," poznamenal.

Hrušovského neúspech podľa Bugára neznamená, že politici nemajú už ľuďom čo povedať a nevedia veci riešiť.

Otázne je podľa neho, ako to robiť. "Strana Most-Híd sa rozhodla budovať občiansku víziu, aby sme presvedčili ľudí, že sa dá pracovať aj inak," dodal Bugár.