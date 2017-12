Fico sa obáva, že prezidentské témy prejdú aj do eurovolieb

Fico predstavil lídra kandidátky Maroša Šefčoviča. Ten zrejme nebude europoslancom, ale komisárom.

17. mar 2014 o 13:50 Miroslav Kern, Miroslav Kern a tasr

BRATISLAVA. Smer má už kompletnú kandidátku do europarlamentu. Jednotkou bude podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

V pondelok na tlačovej besede s predsedom strany Robertom Ficom nepriamo odhováral voličov, aby v prezidentských voľbách dali hlas Ficovmu súperovi Andrejovi Kiskovi.

video //www.sme.sk/vp/29465/

Na úspech mu stačí päť

Šefčovič podľa informácií zvnútra Smeru vedie kandidátku najmä preto, aby prilákal voličov.

Má prísľub, že sa opäť stane slovenským eurokomisárom a do Komisie by mal nastúpiť už krátko po voľbách, keď sa dohodne jej nové zloženie. Iného kandidáta do Komisie nemáme.

Fico v pondelok zopakoval, že by za úspech považoval päť z trinástich kresiel pre slovenských europoslancov, toľko má Smer teraz.

Beňová je dvojkou

Dvojkou na kandidátke je europoslankyňa Monika Flašíková Beňová, nasledujú Monika Smolková a Vladimír Maňka.

Päťkou je Boris Zala, hoci v Smere sa diskutovalo, či ho na kandidátku opäť zaradia.

Kandiduje aj činovník mládeže Smeru Ján Hrubý, ktorý v bakalárskej práci písal, že lietadlo M. R. Štefánika nechali zostreliť T. G. Masaryk a E. Beneš a jeho meno na lístočku k voľbám do Ústavu pamäti národa rozdával kolegom poslanec Andrej Kolesík. Nakoniec Hrubého nezvolili.

Voľby môžu zatieniť

"Možno je škoda, že sa takto spojili dva volebné akty. Môžeme mať pocit, že je význam volieb do europarlamentu prekrývaný vnútropolitickými udalosťami," poznamenal líder Smeru na margo prekrývania prezidentských a európskych volieb.

"Dohodli sme sa na tom, že pristúpime k voľbám do europarlamentu úplne po novom. Nebudeme hovoriť o Únii teoreticky," povedal Šefčovič.