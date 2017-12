V kauze Gorila vyšetrujú ďalšie úplatky

Objasniť roky starú korupciu je podľa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika takmer nemožné.

17. mar 2014 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. V kauze Gorila nastal posun, špeciálny vyšetrovací tím začal vyšetrovať dva nové úplatkárske prípady.

Pre portál aktuálne.sk to potvrdil šéf tímu Marek Gajdoš.

"Boli začaté dve nové trestné stíhania pre korupčnú trestnú činnosť. Bližšie sa k nim však nie je možné vyjadriť," zdôraznil Gajdoš.

Polícia pracuje aj s výpoveďami svedkov, dokazovanie však môže byť ťažké. Podozrenia totiž siahajú až do rokov 2005 – 2006.

Objasniť takúto starú korupciu je aj podľa slov špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý kauzu dozoruje, takmer nemožné.

Zvažovali, či tím nerozpustia

Aktuálne.sk pripomína, že okrem dvoch nových trestných stíhaní špeciálny tím naďalej rieši aj úplatok za vybavenie dodávky informačných systémov, korupčný prípad, pri ktorom oslovili Fond národného majetku, či porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s privatizáciou Slovenských elektrární.

Od začiatku roka 2012 sa vedie aj stíhanie pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny.

Kováčik v rozhovore pre Hospodárske noviny vlani v novembri povedal, že väčšina úkonov v kauze Gorila už je urobená. Zvažoval tiež, či je dôvod, aby vyšetrovací tím vôbec ešte fungoval.

"Reálne to vidím tak, že vec by bolo možné ukončiť a rozhodnúť do prvého polroka 2014," avizoval vlani v novembri dozorujúci prokurátor.

Či sa tak stane, zatiaľ nie je podľa portálu jasné. Gajdoš sa teraz k termínu ukončenia trestného konania vyjadriť nechcel.

Za Zajacovu reformu netrestali

V súvislosti s údajným spisom tajnej služby, ktorý mal vzniknúť pri odpočúvaní bytu na Vazovovej ulici v Bratislave, polícia vyšetrovala aj podozrenie z kupovania poslancov pri schvaľovaní zdravotníckych zákonov z dielne Rudolfa Zajaca.

Reforma zdravotníctva prešla vďaka prekvapivej podpore nezávislých poslancov, z ktorých väčšina pôsobila pôvodne v HZDS, dodáva portál.

Viacerí politici už v tom čase tvrdili, že za zmenou postoja zákonodarcov stála finančná skupina Penta.

Rovnaké podozrenie sa objavilo aj v uniknutých depešiach na stránkach WikiLeaks. Penta to jednoznačne odmieta.

Napokon ani špeciálny tím korupciu v parlamente nenašiel a stíhanie vlani v októbri zastavili.