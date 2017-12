Konzervatívneho Fica podržal vidiek, v mestách vyhral Kiska

Tradičnou baštou Roberta Fica sú malé sídla, no v sobotu mu klesla podpora voličov aj tam.

17. mar 2014

BRATISLAVA. Prvé kolo prezidentských volieb ukázalo, že mesto a vidiek ešte stále volia na Slovensku inak.

Hoci tento rozdiel sa v posledných parlamentných voľbách zmenšil, v sobotu sa opäť výraznejšie prejavil.

Ak by sa v sobotu volilo iba v mestách, do druhého kola by ako víťaz postupoval Andrej Kiska. Fico by prišiel o 4,5 percenta a v desiatich najväčších mestách o takmer osem percent.

Kiskovi sa v 138 mestách podarilo získať podporu 25,73 percenta voličov, Robertovi Ficovi odovzdalo hlas 24,55 percenta.

Dlhodobý trend, podľa ktorého sa Smeru výraznejšie darí na vidieku a opozícii skôr v mestách, sa prejavil aj na ziskoch ďalších kandidátov hlásiacich sa k pravici.

Mestský Kňažko

Získané obce Robert Fico: 1919

Andrej Kiska: 331

Radoslav Procházka: 238

Milan Kňažko: 4

Gyula Bárdos: 387

Pavol Hrušovský: 3

Helena Mezenská: 1

Ján Čarnogurský: 1

Jozef Šimko: 5 Zdroj: KohoVolit.eu

Nadpriemerné výsledky získal v mestskom prostredí aj Radoslav Procházka a najmä Milan Kňažko.

Niekdajšiemu tribúnovi a hercovi pomohla najmä Bratislava, v ktorej zvíťazil so ziskom 26,58 percenta hlasov.

Nadpriemerné výsledky získal takmer vo všetkých najväčších mestách s výnimkou Popradu, kde sa narodil Andrej Kiska.

Víťazstvo však zopakoval len v troch dedinkách. Z nich dve sú v susedstve jeho rodiska, kde doteraz žije jeho rodina.

„Opakuje sa volebný vzorec z minulosti, hoci rozdiel medzi mestom a vidiekom sa v posledných parlamentných voľbách už stieral a nebol taký výrazný ako za vlád Vladimíra Mečiara,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Ak by si v roku 2012 vládu vyberali mestá vrátane tých najmenších s vidieckym charakterom, Smer by získal o tri percentá menej. Pri desiatich najväčších mestách by stratil sedem a pol percenta a väčšinu by tak nezískal.

Kňažkovi sa vo veľkých mestách darilo najmä pre liberálnejšie názory a výraznejšie vymedzenia sa voči ovládnutiu štátu jednou stranou.

„Mestské prostredie je liberálnejšie, otvorenejšie, kritickejšie a je viac negatívne naladené voči súčasnej vláde a Robertovi Ficovi,“ mieni Slosiarik.

Ficov vidiek

Ak by sme naopak prihliadali iba na výsledky na vidieku, Fico by vstupoval do druhého kola s náskokom takmer 11 percent. V obciach by získal až 32,5 percenta, čo je o 4,5 percenta viac, ako bol jeho celoslovenský výsledok.