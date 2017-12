Bugár nevie, či Procházka dokáže byť lídrom pravice

Veľká podpora v prezidentských voľbách podľa šéfa Mosta nestačí na to, aby sa človek stal lídrom pravice.

18. mar 2014 o 8:03 TASR

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár nevie, či Radoslav Procházka dokáže byť lídrom pravice.

"On je tvrdohlavý človek, sám si niečo povie a tak to musí byť. To bol podľa mňa aj dôvod jeho odchodu z KDH. Ale v politike sa vždy rozhoduje na základe konsenzu," povedal pre TASR Bugár.

V súvislosti s Procházkovou vyše 21-percentnou podporou v prezidentských voľbách poznamenal, že zisk veľkej podpory nestačí na to, aby sa človek stal lídrom pravice.

"Lídrom pravice sa človek nestáva preto, že povie 'som líder pravice, ja mám väčší počet poslancov v parlamente', ale preto, že udáva určitý vývoj, je motorom zmien. Toto robí niekoho lídrom pravice alebo ľavice," povedal Bugár.

Na otázku, či to Procházka podľa neho nedokáže, odpovedal, že nevie.

Bugár neočakáva, že Andrej Hrnčiar odíde z klubu Most-Híd k Procházkovi. Reagoval tak na Hrnčiarovu prítomnosť v Procházkovej volebnej centrále.

"Pán Hrnčiar podporoval pána Hrušovského. Ale keď už bol v Košiciach, tak sa tam zastavil, bol zvedavý," vysvetlil Hrnčiarovu účasť u Procházku.

Hrnčiar pre denník SME priznal, že hlasoval za Procházku.