Neúspech Hrušovského zhodnotia, ako šéf klubu KDH môže skončiť

V KDH sa ozývajú hlasy, aby sa vzdal funkcie šéfa klubu a nekandidoval v ďalších parlamentných voľbách.

18. mar 2014 o 9:07 SITA

V KDH sa ozývajú hlasy, aby sa Pavol Hrušovský vzdal funkcie šéfa klubu a nekandidoval v ďalších parlamentných voľbách.



BRATISLAVA. Výsledok prezidentských volieb je pre KDH podľa predsedu hnutia Jána Figeľa sklamaním.

Figeľ tvrdí, že hnutie zhodnotí zodpovednosť všetkých vrátane predsedu. „Sériu rokov nesiem zodpovednosť za úspechy aj neúspechy.“

Neúspešný kandidát Pavol Hrušovský ponúkol vedeniu KDH, že požiada o vyslovenie dôvery ako predseda poslaneckého klubu hnutia v parlamente.

Podľa informácií agentúry SITA zároveň povedal, že vie, ako hlasovanie dopadne.

„Hrušovský sa musí vzdať funkcie šéfa klubu a nie požiadať o potvrdenie vo funkcii,“ povedal pre agentúru SITA jeden z poslancov KDH, ktorý však nechcel byť menovaný.

Ak by klub Hrušovského potvrdil ako svojho predsedu, KDH by to poškodilo, myslí si poslanec.

Ďalší z poslancov hnutia zdôraznil potrebu sebareflexie Hrušovského, ktorú vidí v oznámení, že v ďalších parlamentných voľbách už nebude kandidovať. „Takéto oznámenie musí prísť čo najskôr.“

Podľa neho by však zodpovednosť mali vyvodiť voči sebe aj tí, ktorí Hrušovského na kandidatúru nahovorili.

Kandidát Ľudovej platformy dostal v sobotňajších prezidentských voľbách 63 298 hlasov (3,33 percenta).