Boreca bude opozícia odvolávať, za pomoc košickému exposlancovi

Minister podržal na slobode za korupciu odsúdeného Františka Olejníka. Smer sa ho na výbore zastal.

18. mar 2014 o 13:25 TASR





BRATISLAVA. Tomáš Borec bude na pôde Národnej rady čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie.

Dôvodom je jeho dovolanie v prípade odsúdeného bývalého košického mestského poslanca za Smer Františka Olejníka, ktorým sa v utorok zaoberal Ústavnoprávny výbor.

Opozičný poslanec Daniel Lipšic (nezaradený) ministra spravodlivosti najskôr vyzval, aby vzal dovolanie späť.

Keďže minister to urobiť nechce a chce si počkať na verdikt dovolacieho súdu, Lipšic zozbieral 30 poslaneckých podpisov, ktoré sú potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze.

Borec na výbore priznal, že jeho argumenty možno nie sú také silné a že dovolanie v prípade Olejníka podal z opatrnosti.

Zároveň tvrdil, že po preštudovaní spisu zistil závažné chyby vo vyhodnocovaní dôkazov a vzniklo u neho presvedčenie, že súdy sa viacerými skutočnosťami a dôkazmi nevysporiadali dostatočne.

"Preto som považoval za potrebné podať dovolanie. Skutok, za ktorý bol odsúdený, bol popísaný veľmi neurčito a spáchanie skutku bolo preukazované výlučne nepriamymi dôkazmi," argumentoval.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Borec dnes pri pomoci košickému exposlancovi tvrdí niečo iné, ako v dovolaní

Lipšic spochybňoval argumenty

Lipšic však ministra za jeho vyjadrenia prirovnal k obhajcom Olejníka. Poukázal pri tom na viacero skutočností.

"Podnet na podanie dovolania a podané dovolanie sú takmer identické dokumenty, ešte aj s rovnakými chybami. Minister Borec tiež v dovolaní uviedol, že sa na súde použili odposluchy len v neprospech Olejníka. To je lož, samotný špeciálny súd tvrdí, že prehral všetky na vec sa vzťahujúce telefonické rozhovory," povedal Lipšic.

V dovolaní tiež podľa jeho slov Borec píše, že Olejník na jednom z dotknutých zasadnutí košického zastupiteľstva, ktoré malo súvisieť s korupčným správaním, ani nebol. "Pritom sám Olejník priznal, že tam bol. Čo to má znamenať pán minister?" pýtal sa Lipšic.

Poukázal tiež na fakt, že Olejník priznal, že ide o jeho odposluchy, ale ich obsah si vymýšľal. "To je dosť slabá obrana," myslí si poslanec.

Lipšic tiež tvrdí, že keď sa na súde prehrávali odposluchy, obvinení si dali žiadosť, aby tam nemuseli byť prítomní. Bezprostrednú reakciu obvinených chcel poznať aj Najvyšší súd, tí však opäť túto možnosť nevyužili.

"Z toho podľa Najvyššieho súdu vyplýva, že sa tomu obžalovaní opakovane vyhýbali. Zrejme si uvedomili, že prisudzovať iný význam ich prejavom nie je možné," citoval Lipšic.

Ďalší poslancov argument spočíval v tom, že Olejník sa snažil vyhnúť nástupu do výkonu trestu, a tak bol na neho vydaný zatykač.

"Následne 14. januára 2014, keď už bol vydaný zatykač, je Olejník kontrolovaný policajnou hliadkou na slovensko-poľskom hraničnom priechode a napriek tomu nie je zatknutý. Minister Borec potom 29. januára 2014 podpísal rozhodnutie o odklade výkonu Olejníkovho trestu. Považujem za zničujúce, že minister dáva veľmi zlý signál vyšetrovacím orgánom, prokurátorom a sudcom, že ste sa trápili, nevadí, skúsime to ešte zmeniť. Je to aj signál skorumpovaným politikom, že ak budete s nami, urobíme všetko pre to, aby sme vás z väzenia vysekali," uviedol.

Borec sa obhajoval aj expertmi

Borec Lipšica upozornil, že výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány, nie vyšetrovacie. "Rozhodovanie o tom, či som dostatočne odôvodnil dovolanie, je jedine na súde, nie na poslancoch," odkázal.

Borec podľa svojich slov podávaním dovolaní vysiela signál, že rozhodovanie súdov musí byť 100-percentné.

"Dovolania treba podávať v prospech či neprospech. Podal som 31 dovolaní, z toho desať v neprospech obvineného," konštatoval s tým, že napr. v prípade neodsúdenej sudkyne podal dovolanie v jej neprospech, lebo podľa neho boli dôvody na jej odsúdenie.

Minister sa obhajoval aj tým, že viacerí experti na trestné právo konštatovali, že v prípade Olejníka konal v súlade s trestným poriadkom.

"Podľa môjho názoru tu súdy vyniesli rozsudok bez správneho vyhodnotenia dôkazov, keď súd vyhodnotil len účelovo vybraté dôkazy a viaceré konštatácie boli len domnienky. Samozrejme, je to len vec právneho názoru. Ak dovolací súd povie, že súdy postupovali správne, budem spokojný a budem jeho rozhodnutie akceptovať," avizoval.

Madej sa pýtal na dokumenty

Predsedovi výboru Róbertovi Madejovi (Smer) zase nebolo jasné, odkiaľ má Lipšic dokumenty, z ktorých citoval. Ten ho ubezpečil, že ich získal zákonnou cestou.

"Rozsudky súdov a podané dovolanie považujeme za verejné listiny. Nie je to utajovaná skutočnosť," reagoval.

Výbor napokon hlasmi poslancov Smeru zobral Borecovo vysvetlenie na vedomie. Opozícia bola proti.