Za Obyčajných bude v eurovoľbách kandidovať aj učiteľ Žarnay

Kandidátku vedie Jozef Viskupič, sú na nej aj režisér Jakub Nvota a otec jedenástich detí Stanislav Trnovec.

18. mar 2014 o 16:10 TASR

BRATISLAVA. Spolu s Jozefom Viskupičom budú na čele kandidačnej listiny OĽaNO pre eurovoľby občianska aktivistka Viera Dubačová a prepustený košický učiteľ Oto Žarnay.

Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil práve Viskupič.

Na ďalších miestach 13-člennej kandidátky sú aj poslanec Branislav Škripek, publicistka Mária Raučinová, prezident Asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka, špecialista na vzdelávanie Rómov Stano Daniel, divadelný režisér Jakub Nvota a otec jedenástich detí Stanislav Trnovec.

"V rovnakom duchu, ako sme skladali kandidátku do parlamentných volieb, že sme v prvom rade pozerali na to, aby to boli ľudia so svojím vlastným srdcom, vlastným rozumom a vlastným svedomím, tak isto sme pozerali aj v tejto kandidátke," povedal šéf hnutia Igor Matovič.

Ako uviedol, ich vstupenka na kandidátku nebolo členstvo v nejakej politickej strane alebo hnutí. "Ich vstupenka je ich vlastný život," dodal.