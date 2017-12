Ľudová platforma končí, Most z nej vystúpil

Platforma podľa lídra Bélu Bugára riadne nefungovala, s SDKÚ a KDH chce však naďalej spolupracovať.

BRATISLAVA. Strana Most-Híd vystúpila z Ľudovej platformy, ktorá týmto skončila.

Predseda Mosta Béla Bugár to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade.

Ľudovú platformu založili KDH, Most a SDKÚ 17. novembra 2012 ako stredopravú alternatívu Smeru.

Nevidia ich ako alternatívu k Smeru

Ľudová platforma podľa Bugára riadne nefungovala a nenaplnila očakávania občanov ani strán, ktoré v nej boli združené.

Poukázal na regionálne voľby, v ktorých sa strany nedokázali dohodnúť na spoločnom postupe a uzavreli dohody aj so Smerom.

Ťažko spolu hľadali aj dohodu na spoločnom prezidentskom kandidátovi, pričom SDKÚ napriek deklarovanej podpore Pavlovi Hrušovskému podporila aj iných kandidátov.

"Po dôkladnom zvážení týchto skutočností a tiež po tom, že ľudia neveria, že Ľudová platforma môže byť alternatíva voči Smeru, sme sa rozhodli informovať našich kolegov, že strana Most-Híd sa rozhodla vystúpiť," oznámil Bugár, podľa ktorého pri rozhodovaní zohralo svoju rolu viac vecí. Ľudová platforma je tým podľa neho vyriešená.

Bugár je aj naďalej za spoluprácu s SDKÚ a KDH ako so samostatnými subjektami. S tým podľa neho kolegovia súhlasili.

Zdôraznil, že Most pracuje na občianskej vízii. "Do budúcnosti je dôležité budovať niečo, kde bude občan v strede záujmu," poznamenal.

Pokiaľ ide o prípadnú spoluprácu s Radoslavom Procházkom, povedal, že každý, kto má záujem o spoluprácu, má v Moste dvere otvorené.

"My nikoho lanáriť nebudeme, vyzeralo by to tak, akoby sme lovili, a to my nerobíme," povedal Bugár.

Frešo viní KDH aj Most

Líder SDKÚ Pavol Frešo reagoval, že výraz Ľudová platforma už bolo zbytočné používať, a to hlavne z dôvodu, že sa prezidentský kandidát KDH zapojil do kampane Roberta Fica (Smer).

"Došlo tiež k predvolebným koalíciám so Smerom v krajských voľbách. Teda ten základ, prečo platforma vôbec vznikla, že má byť politickou alternatívou voči Smeru, KDH a z jednej časti aj Most-Híd nedodržali," odkázal.

Frešo teraz očakáva vážnu debatu o tom, kto je ochotný vytvoriť alternatívu voči Smeru a kto sa mu bude ponúkať do skrytej alebo otvorenej koalície.

"To ukážu najbližšie dni alebo týždne. Za SDKÚ môžem povedal, že do žiadnej koalície so Smerom nepôjdeme," uistil.

Predseda poslaneckého klubu KDH a neúspešný prezidentský kandidát Ľudovej platformy Pavol Hrušovský zdôraznil, že platforma bola slobodným zoskupením troch pravicových strán.

"Tak ako dobrovoľne vznikla, tak môže aj na nejaký čas prestať s takouto inštitucionálnou spoluprácou. Ja vidím viac dôvodov, ako by tieto strany mali a mohli spolupracovať na vytváraní istej pravicovej alternatívy voči ľavicovej politike," poznamenal.