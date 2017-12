Dotácie od Ficovej vlády dostala aj firma scientológa

Premiér pre scientológiu útočí na Kisku, no vláda podporila firmu, ktorej riaditeľ sa k hnutiu hlási.

18. mar 2014 o 18:30 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. Spoločnosť Potravinárske strojárne Svidník dostala od ministerstva hospodárstva dotácie v celkovej výške presahujúcej 233-tisíc eur.

Jej majiteľom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva je Michal Homza, ktorý sa otvorene hlási k scientológom.

„V roku 1995 som sa stal riaditeľom pomerne veľkej firmy. Od začiatku som hľadal optimálne riešenie organizácie firmy. Našiel som ho v podobe Administratívnej technológie L. Ron Hubbarda, ktorú v tej dobe na Slovensku rozširovala len jedna spoločnosť. Postupne som aplikoval to, čo som sa naučil prostredníctvom tejto firmy. Stále mi však čosi chýbalo… A to som našiel v knihe Dianetika – Moderná veda o duševnom zdraví, ktorú mi daroval účastník jedného seminára. Z tej knihy som pochopil, že okrem firmy potrebujem dať do poriadku niečo oveľa dôležitejšie – a tým je moja myseľ. Presne v tom istom roku som absolvoval prvé procesy, popísané v tejto knihe a pokračujem v tom systematicky ďalej. Zmenou mojej mysle sa mení aj moje okolie. A čo som veľmi rád – je to zmena k lepšiemu,“ píše Homza na webe Scientológia Košice.

Pri dotácii už riziko nevidia

Homzova firma sa zúčastnila na viacerých medzinárodných veľtrhoch v zahraničí.

Na prezentáciu svojich produktov dostala z eurofondov nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 49-tisíc eur, zvyšných 185-tisíc jej ministerstvo pridelilo na nákup technológií.

S Homzom sa nám nepodarilo skontaktovať.

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský, ani predseda vlády Róbert Fico (Smer) nevidia problém, že nás v zahraničí reprezentuje firma, ktorej výkonným riaditeľom je človek verejne sa hlásiaci k sekte scientológov.

Podľa nich to nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko.

„Štátne dotácie na technológie, ktoré si nevyžadujú bezpečnostnú previerku, nemajú nič spoločné s faktom, že kandidát na prezidenta Andrej Kiska bol usvedčený z verejného klamstva, že nie je v spojení so scientologickou sektou,“ uviedli zhodne v odpovedi na otázky denníka SME.

Kiska: Nie som scientológ

Fico v utorok na tlačovej besede tvrdil, že Kiska zatajil pred slovenskou verejnosťou svoje kontakty na ľudí blízkych scientologickej sekte.

"Ak je napojenie na sektu scientológov bezpečnostným rizikom v iných krajinách, ak na Slovensku takisto niektoré firmy a individuálne osoby prišli o bezpečnostné previerky, ako môže byť niekto prezident, kto sa dostáva k najtajnejším dokumentom, kto je vrchným veliteľom ozbrojených síl a kto má takéto priame prepojenia na sektu scientológov na Slovensku?" pýtal sa Fico.

"Nie som scientológ, bezpečnostné riziko pre Slovensko predstavuje premiér a prezidentský kandidát Robert Fico," reagoval na obvinenie Andrej Kiska.

Potvrdil, že vlastníka Školy manažmentu Rona Hubbarda Ladislava Pavlíka pozná ako osobu, odmieta ale prepojenie na scientológiu.

"Nikdy som sa o to nezaujímal. Nenechajme sa vtiahnuť do premiérových hier," dodal Kiska.