Fico na MDŽ v Bratislave mobilizoval a opakoval

Najmä choďte 29. marca voliť, odkázal predseda Smeru niekoľkotisícovému publiku. Kisku nespomínal.

18. mar 2014 o 20:21 Matej Dugovič

Pre bratislavských dôchodcov prišli autobusy. Robert Fico svoj vtip upravil pre nové publikum.

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico pokračoval v oslavách MDŽ aj pred druhým kolom prezidentských volieb.

V utorok vystúpil pred tisíckami ľudí v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

Hneď po príchode na pódium mobilizoval voličov. „Hlavne choďte 29. marca voliť, to je to najpodstatnejšie,“ povedal prezidentský kandidát Smeru. Svojho súpera Andreja Kisku vôbec nespomínal.

Večerný program bol veľmi podobný predošlým oslavám MDŽ v tomto aj v minulých rokoch.

Foto: SME - Tomáš Benedikovič

Staré vtipy

Fico znova zopakoval, ako by skočil do publika a ženy vyobjímal, no neurobí to. Tak ako v Senici, aj teraz sa predseda parlamentu Pavol Paška ponúkol, že to napriek vekovému rozdielu spraví zaňho. Aj on zostal len pri slovách.

Fico rozprával neoverenú historku o žene, ktorá v Bratislave prekabátila bankárov. Pred dvomi týždňami na Záhorí tvrdil, že príhoda sa stala v Skalici.

Zopakoval aj vtip o mužovi, ktorý sa v deň výročia opil a skončil v erotickom salóne.

Po politikoch vystúpila aj skupina Elán, ktorá bola veľkým lákadlom pre dôchodcov. Niektorí priznali, že neprišli na Fica, ale iba na program. Našli sa však aj takí, ktorí odišli ešte počas koncertu.

Foto: SME - Tomáš Benedikovič

Dôchodcov aj zvážali

Na sviatok žien a Elán sa tešilo aj množstvo dôchodcov zo seniorských centier v metskej časti Nové Mesto.

Viaceré pracovníčky tvrdia, že stovky lístkov tam rozdával bývalý miestny poslanec za Smer Ján Barczi. Spojiť sa nám s ním nepodarilo.

Valéria Zapletalová z centra na Kolibe hovorí, že pre nich tak ako minulý rok zrejme aj teraz vybavil autobus k NTC on.

Centrum na Vajnorskej ulici autobus k blízkemu tenisovému centru odmietlo.

Zo siedmich zariadení na oslavy MDŽ nešli iba zo seniorského centra na Chemickej ulici, povedali, že je to ďaleko a naposledy tam bol zmätok.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý (nezávislý) tvrdí, že o žiadnych výletoch z mestských seniorských centier na koncert nevedeli.

„Denné centrá si program aj výlety organizujú samy.“