Agentúra sa pýta, kedy by Kiskovi voliči prešli k Ficovi

Kandidáti sa k prieskumu nehlásia. Agentúra TNS Slovakia tvrdí, že si ho robila len pre seba.

18. mar 2014 o 20:53 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Zmenili by ste názor a volili v druhom kole prezidentských volieb namiesto Andreja Kisku jeho protikandidáta Roberta Fica? Čo by preto musel urobiť?

Ľuďom po Slovensku volajú anketári, ktorí sa pýtajú, či by Fica volili, ak by napríklad odmietol vymenovať Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu, ak by zistili, že Kiska je scientológ, že na kampaň použil peniaze z úžerníckych úrokov alebo že zneužíva na kampaň charitu, či keby sa za Fica postavila významná osobnosť.

Pýtali sa na oboch

Anketári volali v pondelok podvečer aj Martinovi z Bratislavy, ktorý chce zostať v anonymite. Redakcia jeho identitu preverila a má aj jeho priezvisko.

Keď povedal, že dal hlas Kiskovi, anketár mu prečítal niekoľko výrokov. Mal ich ohodnotiť na stupnici podľa toho, ako veľmi by zmenili jeho odhodlanie voliť Kisku.

Takéto otázky denníku SME potvrdil aj ďalší zdroj.