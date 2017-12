Radičová a Schwarzenberg: Fico má väčšie šance ako Kiska

Na utorňajšiu debatu SME a Trendu prišiel iba Andrej Kiska, premiér Robert Fico pozvanie odmietol.

BRATISLAVA. Bez hlavného favorita, ale s kandidátmi, ktorých odporúčania môžu rozhodnúť prezidentské voľby.

V debate SME a Trendu sa okrem Andreja Kisku o voľbách rozprávali Iveta Radičová, finalista českých volieb Karel Schwarzenberg, Radoslav Procházka a Milan Kňažko. Účasť okrem Roberta Fica odmietol aj Pavol Hrušovský.

Neskorý začiatok kampane a "veľmi nízkorozpočtová kampaň", tak opisoval dôvod neúčasti v druhom kole Kňažko.

Procházka hovoril, že by kampaň robil o niečo inak a keby podľa neho nekandidoval Kňažko, bolo by všetko inak.

Menoval aj Procházku

Kiska diskutoval samostatne, hovoril, že si váži len zopár politikov. Vymenovať chcel len Radičovú a k jej menu pridal Procházku.

Hovoril aj o téme scientológie: prezidentské voľby by podľa neho nemali byť o urážkach.

Vyjadroval sa k prepojeniu politiky s podnikateľským svetom. Podľa neho ide o jednu z najhorších vecí.

"Je to jedna z najhorších vecí, lebo potom na to doplácame všetci. Potom kauzy ako Gorila, rozkrádanie sú jedným z najhorších dopadov, ktoré tu sú," povedal Kiska.

Ako dodal, aj za dnešnej vlády je vidieť, čo prepojenie s finančnými skupinami môže znamenať.

Kotlebu by pozval

Na otázku, či trvá na tom, či by na odovzdávanie štátnych vyznamenaní pozval aj bystrického župana Mariana Kotlebu, povedal áno a vysvetľoval to tým, že "existuje protokol" a že "prezident by mal zaťať zuby".

Karel Schwarzenberg si pri Kiskovi občas podriemal.

Iveta Radičová vravela, že väčšie šance má Fico, keďže má z hľadiska mobilizácie voličov ľahšiu prácu, podľa Schwarzenberga sú ľavicoví voliči disciplinovanejší.

