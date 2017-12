Prieskum MVK: Smer by v eurovoľbách získal takmer polovicu mandátov

Smer získal v prieskume z prelomu februára a marca takmer 39 percent hlasov, Nove namerali vyše sedem.

19. mar 2014 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Strana Smer by v Európskom parlamente obsadila šesť kresiel, KDH by získalo dva euromandáty a po jednom europoslancovi by mali strany OĽaNO, NOVA, SDKÚ, SMK a SaS.

Vyplýva to z prieskumu Agentúry MVK, v ktorom sa respondentov pýtali aj na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

Zastúpenie by mala aj Nova

Strana Smer by podľa výsledkov prieskumu získala v eurovoľbách 38,8 percenta hlasov, nasledovalo by KDH s 12 percentami, tretie by skončilo hnutie OĽaNO s 8,5 percenta hlasov.

Zastúpenie v Európskom parlamente by mali ešte hnutie Nova (7,5 percenta), strana SDKÚ (6,4 percenta), SMK (5,2 percenta) a SaS (5,1 percenta).

Do Európskeho parlamentu by sa nedostali strana Most-Híd, ktorej by hlas odovzdalo 4,7 percenta respondentov, ani SNS s 4,7 percenta či ĽSNS s 3,8 percenta hlasov.

Istých je 20 percent voličov

Agentúra vo výsledkoch prieskumu upozornila i na fakt, že pomerne veľká skupina – 25,8 percenta účastníkov výskumu, by v eurovoľbách hlasovala inak ako sú ich aktuálne preferencie pre voľby do Národnej rady.

Lepšie výsledky pre eurovoľby zistili predovšetkým u strán SaS a SDKÚ, slabšiu podporu má Smer a SNS.

Spomedzi všetkých účastníkov výskumu 20,2 percenta opýtaných deklarovalo, že určite pôjdu voliť svojich europoslancov. Ďalších 39,6 percenta svoju účasť ešte zvažuje.

Pýtali sa na prelome marca

Agentúra MVK robila prieskum verejnej mienky v dňoch od 26. februára do 4. marca 2014 na vzorke 834 respondentov, ktorá bola reprezentatívna pre populáciu SR z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a regiónov.

Omnibusový výskum bol realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete. Respondentom položili otázku: "Po prezidentských voľbách nás už 24. mája čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Aké je z dnešného pohľadu Vaše rozhodnutie zúčastniť sa na eurovoľbách?"

Agentúra zisťovala aj aktuálne preferencie najsilnejších politických strán v eurovoľbách a respondentov sa pýtali: "Ktorú stranu by ste podporili do Európskeho parlamentu, ak by sa eurovoľby konali už dnes?"