Schwarzenberg: Zemana a Fica spája robustný vzťah k politike

19. mar 2014 o 20:02 Dušan Mikušovič

Dúfam, že slovenský volič je natoľko rozumný, že hanlivé argumenty, ktoré sa v núdzi vyťahujú zo šuplíka, neberie vážne, hovorí KAREL SCHWARZENBERG.

Ako hodnotíte slovenských prezidentských kandidátov, ktorí sa zúčastnili prvého kola volieb?

„Robert Fico je bez diskusie zaujímavý politik. Pána Kisku som stretol prvýkrát, ale má za sebou zaujímavý životný príbeh. Pre mňa bol najväčším fenoménom Procházka. Z ničoho, bez zázemia, to dotiahol vysoko. Prekvapilo ma, že získal takú veľkú podporu.“

Poznáte aj jeho politické názory?

„Nie, takto podrobne som sa s ním nezoznámil. Nemal som na to čas, pretože som musel robiť politiku v Prahe. Ale ak to niekto bez väčšieho zázemia dotiahne tak ďaleko, je to pozoruhodný výkon. Zdá sa, že aj najviac uspel v televíznych diskusiách. No a ešte je tu môj starý kamarát z Hradu, Milan Kňažko, ktorý uspel v Bratislave, patrí tiež k zaujímavým kandidátom. Je mi len ľúto úbohého pána Hrušovského, ktorý je veľmi slušný a skúsený politik. Jeho výsledok je podobný tomu, ako skončil bývalý predseda Senátu Přemysl Sobotka. Uznávaný politik prepadol. Obaja sú starší páni s úctyhodnou kariérou, no ľudia ich identifikovali len so straníckym životom, a na to doplatili.“

Procházka aj vy ste mali dobrý finiš kampane v prvom kole. Dokáže posledný týždeň pred voľbami výrazne ovplyvniť výsledky?

„To nie je len o poslednom týždni. V Česku to postupne rástlo. Je to skôr o tom, či sa vám podarí osloviť náladu voličov v tom čase. Podľa mňa sme boli obaja mimo rutiny a to bola naša výhoda.“

Pre ktorého z kandidátov by ste sa rozhodli, ak by ste žili na Slovensku?