Kiska: Ľudia blízki Smeru núkali za informácie o mne úplatky

Andrej Kiska nepovedal, kto presne oslovil zamestnancov jeho bývalých firiem. Robert Fico obvinenie poprel.

20. mar 2014 o 9:51 Jana Čevelová, Dušan Mikušovič a tasr





BRATISLAVA. Prezidentský kandidát Andrej Kiska vo štvrtok vyhlásil, že ľudia z okolia Smeru núkali jeho bývalým zamestnancom od troch- do desaťtisíc eur za informácie, ktoré by ho mohli skompromitovať.

O koho išlo, na tlačovej konferencii nepovedal, mená vraj nepozná. Osloviť mali zamestnancov Kiskových bývalých firiem Quatro a Triangel.

Úplatok desaťtisíc eur núkali podľa Kisku aj ľuďom v zahraničí, aby podali falošné svedectvá a skúšali o ňom vytvoriť absurdné situácie.

Na otázku, či môže povedať, že sú to skutočne ľudia blízki Smeru, odpovedal: "Pravdaže, áno... Mne títo ľudia potvrdili, že tí ľudia, ktorí im úplatky ponúkali, boli zástupcami vládnej strany."

Ľudia, ktorých sa pokúšali uplácať na Slovensku, majú podľa Kisku strach.

"Pokiaľ ide o prípady zo zahraničia, po druhom kole prezidentských volieb navštívim príslušnú ambasádu a budem sa informovať, ako sa dá ďalej postupovať," doplnil.

video //www.sme.sk/vp/29501/

Fico vidí antikampaň u seba

Na otázku, či ľudia blízki Smeru núkali úplatky, premiér Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii najprv priamo neodpovedal.

"Ak mám niečo, tak prídem a poviem vám to priamo. Nečítam tu všeobecné obvinenia a výhrady. Ak má Kiska niečo konkrétne, tak nech príde," vyhlásil Kiskov súper v prezidentských voľbách.

Až na opakovanú otázku povedal: "Samozrejme, že nie."

Po Slovensku sa minulý týždeň začali šíriť letáky, ktoré Kisku opisujú ako človeka napojeného na scientologickú sektu. Za kampaňou vidno agentúru, ktorá šírila Ficove letáčiky.

Fico vo štvrtok reagoval, že antikampaň sa vedie hlavne voči nemu samému. "Videl niekto nejaký bilbord proti Andrejovi Kiskovi? Ja som nevidel žiadny."

Kiska čaká ďalšie útoky

Kiska na tlačovej konferencii zopakoval, že pred voľbami očakáva ďalšie útoky.

Spomenul, že by proti nemu mohli použiť aj to, že údajne fyzicky napádal svoju prvú manželku. Informáciu odmietol s tým, že dodnes sú kamaráti a jeho exmanželka bola členkou petičného výboru.

"Z toho, čo vidíte a z mojich informácií je jasné, že na úsilí zdiskreditovať ma pracuje mašinéria, ktorej rozmery a možnosti sú obrovské a neštítia sa ničoho. Je to neprijateľné, je to otrasné a znamená to, že náš štát a jeho politika je v oveľa horšom stave a zneužívanie moci nabralo príliš nebezpečné rozmery," zdôraznil Kiska.

Kiska nedávno podal na Fica trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenie. Fico naň vo štvrtok znova reagoval.

Zopakoval informácie o údajnom prepojení Kisku na scientológov a o pokutách, ktoré dostali firmy Quatro a Triangel. Informácie má z rozhodnutí obchodnej inšpekcie.

K otázke o tom, či by nemal zostať premiérom, aby jeho odchod z vlády nestopol dlhovú brzdu, povedal, že dlh Slovenska je "oproti priemeru Európskej únie stále nízky".

Na záver Fico zopakoval, že ani ako prezident nebude bezbranný: "Úloha prezidenta bude podstatne rásť."