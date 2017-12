Najslabší kandidáti: My nie sme na vine, to iní

Viliam Fischer tvrdí, že ľudia sa mu vo veľkom ospravedlňujú za to, že ho nevolili.

20. mar 2014 o 12:28 Karol Sudor

Získal pol percenta hlasov.



Historicky najnižší počet hlasov v priamych prezidentských voľbách získal Stanislav Martinčko – bolo ich len 2547, čo predstavuje 0,1 percenta. Ešte nižšie čísla síce v roku 2004 získal Ľubo Roman (1806 hlasov), ten sa však pred prvým kolom kandidatúry vzdal.

Podľa Martinčka sú na vine peniaze. „Celé voľby sú o peniazoch. Hodnoty tu nikoho nezaujímali, riešili sa nepodstatné veci a tie zabili to, kvôli čomu som šiel do volieb.“

Zlý výsledok berie športovo. „Koho si ľudia najľahšie zapamätajú? Toho posledného, najväčšieho chudáka.“

V druhom kole sa chystá voliť Andreja Kisku.

Fischer: Môžu za to ľudia, lebo chceli, aby som ostal pri medicíne

Viliam Fischer získal 0,5 percenta hlasov (9514) a v druhom kole sa rozhodol podporiť Roberta Fica. Chystá o tom aj tlačovku. Dôvody rozhodnutia odmietol prezradiť, lebo „to je vážna operácia a na tú sa seriózne pripravím.“

Ani on nevidí príčinu zlého výsledku v sebe. „Viem to presne – už predtým mi viacerí hovorili, že Vilo, nechoď do toho, je to škoda, si výborný kardiochirurg. Za tieto dva dni v jednom kuse nerobím iné, len dvíham telefóny, kde sa mi ľudia ospravedlňujú, že ma nevolili, lebo nechceli, aby som šiel do politiky.“

Ani po neúspechu však nemieni ostať bokom, „lebo som trochu mienkotvorný človek.“

Jurišta: Môžu za to médiá

Kandidát komunistov Ján Jurišta dostal 12 209 hlasov (0,6 percenta) a o dva hlasy tak preskočil aj Jána Čarnogurského.

Reagovať najskôr nechcel. „S denníkom Sme nekomunikujem. Nič ste o mne nedali, ani slovo cez celú kampaň, a teraz sa o mňa zaujímate, preboha?“

Jurištovi denník Sme ponúkol pred prvým kolom volieb veľký rozhovor rovnako ako ostatným kandidátom. Ako jediný (okrem Roberta Fica) ho odmietol s argumentom, že sľúbil exkluzivitu televízii TA3. Tvrdil, že po jej vypršaní sa ozve, neurobil tak. Na tento argument dnes reagoval slovami: „Necháme to tak.“

Nakoniec sa rozhovoril. „Niekto sa v mojom prípade snažil hrať hru, že ide o dogmatického kandidáta, pritom som ako jediný ponúkol absolútne konkrétne riešenie. Tu sa však isté médiá snažili ukázať ma ako nejakého predstaviteľa bývalého režimu.“

Za socializmu Jurišta pracoval vo vrcholových štruktúrach komunistickej strany, komunisti ho podporovali aj teraz.

Hnevá ho tiež, že ešte sa ani neukázal v médiách a tie už ukazovali jeho nízke preferencie. „To čo je? To je amorálne, nemá to nič spoločné s novinárskou etikou.“

V druhom kole voliť nepôjde, svoje čísla vidí ako úspech. „Hlavné je, že ma dnes zastavujú ľudia na ulici, podávajú mi ruku a hovoria, že konečne to niekto povedal na plné ústa.“

Behýl: Môžu za to takzvané renomované agentúry

Jozef Behýl získal 0,5 percenta (9126 hlasov). V druhom kole voliť nepôjde, lebo nemá koho. Fico aj Kiska podľa neho z ľudí urobili doslova hlupákov, keď realizovali morálnu korupciu.

„Na kampaň minuli protizákonne obrovské množstvo peňazí. Nevážim si ich, lebo klamú od samého začiatku.

Svoj výsledok nepovažuje za neúspech. „Takzvané renomované agentúry sa nemohli pomýliť, musel som ostať na mieste, na ktorom som podľa nich bol. Určite som nemohol predbehnúť pravicových kandidátov, lebo som bol od začiatku označený za outsidera a tým som aj musel zostať.“

S Jozefom Šimkom, ktorý skončil vo voľbách predposledný (0,2 percenta hlasov) a s Milanom Melníkom (tretí od konca so ziskom 0,4 percenta) sa nám spojiť nepodarilo, nezdvíhali telefóny.