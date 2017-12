Poslanci po dvoch dňoch ukončili diskusiu o ústave a manželstve

Igor Matovič vyhlásil, že Robert Fico sa šesť rokov bozkáva so Štefanom Harabinom a zrazu chce riešiť justíciu.

21. mar 2014 o 9:31 TASR





BRATISLAVA. Poslanci v závere štvrtého rokovacieho dňa 33. schôdze parlamentu ukončili rozpravu k ústavnému zákonu o justícii a ochrane manželstva.

Diskusia k návrhu Smeru a KDH zabrala zákonodarcom dva dni.

O posunutí návrhov do druhého čítania sa bude hlasovať budúci utorok, prípadné definitívne odsúhlasenie zmien čaká poslancov na májovej schôdzi národnej rady.

Poslanci Smeru a KDH obhajujú návrh tým, že je prospešný a žiada si ho väčšina spoločnosti, väčšina opozície ich spojenectvo krátko pred voľbami kritizovala a hovorila o vypočítavom politickom obchode.

Hlina: Je to umenie možného

Dohodu Smeru a KDH považuje poslanec Alojz Hlina (nezaradený) za umenie možného a schopnosť sa dohodnúť.

On sám si myslí, že definícia manželstva ako zväzku muža a ženy v Ústave byť nemusí, lebo je to podľa neho samozrejmé.

Zároveň sa domnieva, že ak to tam napokon bude, KDH na tom nijako nezbohatne.

Štefanovi Kuffovi z OĽaNO neprekáža dohoda Smeru a KDH, ale podpora KDH pre prezidentského kandidáta Andreja Kisku.

"Toto je odporný obchod, ktorý ja odmietam. Čo ste za to dostali? Čo vám za to sľúbil ten Kiska?" pýtal sa.

Kuffovi nejde do hlavy, ako môže KDH Kisku podporovať, keď to nezodpovedá ich ideológii. Zároveň vyhlásil, že on Kisku voliť nebude. Nepozdávajú sa mu totiž Kiskovo vyjadrenie, že nevie, čo je scientológia, keď sa ho na ňu pýtali.

"Tak buď je hlupák alebo klame. A KDH tu vykrikuje, že podporí takéhoto kandidáta," kritizoval kolegov.

Kuffa neprezradil, komu dá hlas on. Vyhlásil však, že sa mu páči vyjadrenie Kiskovho protikandidáta premiéra Roberta Fica (Smer), že by určite nepodpísal zákon o registrovaných partnerstvách.

Matovič pripomenul Harabina

Líder OĽaNO Igor Matovič počas rozpravy pripomenul, že Fico sa šesť rokov bozkáva s predsedom Najvyššieho súdu Štefanom Harabinom a zrazu chce riešiť situáciu v justícii.

Matovičovi kolegovia v sále v tom čase roztiahli obrovský asi desaťmetrový transparent s nápisom: "Fico, 6 rokov sa cmúľaš s Harabinom a zrazu čistíš súdnictvo?"

Šéfa OĽaNO zároveň mrzí, že KDH Smeru v tejto veci prisluhuje. "Nezáleží mu na spravodlivosti, záleží mu len na tom, aby bol prezidentom," myslí si.

Na druhej strane je Matovič pripravený zmenu Ústavy podporiť, lebo jej cieľ považuje za dobrý. Nepáči sa mu však načasovanie dohody Smeru a KDH.

Miroslav Číž (Smer) sa domnieva, že Matovičovým vstupom do Národnej rady prišlo do rokovacej sály politické hulvátstvo.

"Fyzické útoky, trieskanie topánkami, nerešpektovanie predsedajúceho. Som presvedčený, že sme svedkami politického chrapúnstva," odkázal.

Oľga Nachtmannová (Smer) si myslí, že Matovič už hlbšie klesnúť nemohol. "Takto to nevyzerá ani v štvrtej cenovej skupine," dodala.

Debata bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj na budúci týždeň.