V škôlkach nie je dosť miesta, nevyhoveli tisíckam žiadostí

Samosprávy sa snažia škôlky rozširovať, nedostatok kapacít je najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji.

21. mar 2014 o 14:29 SITA

BRATISLAVA. Záujem rodičov o umiestnenie detí do škôlky je vo viacerých mestách väčší, ako sú kapacity materských škôl.

Pre školský rok 2013/2014 podľa údajov z Ústavu informácií a prognóz školstva nevyhoveli škôlky pod samosprávami okolo 8 900 žiadostiam.

Pribúdajú triedy aj škôlky

Samosprávy sa snažia riešiť nedostatok voľných miest tak, že materské školy rozširujú.

Oproti roku 2012 sa k začiatku tohto školského roka zvýšil počet detí navštevujúcich slovenské materské školy o viac ako 3 500, a to z 149 511 v roku 2012 na 153 059 v roku 2013.

Pribudol aj počet škôlkarských tried o 130 a vybudovali na Slovensku deväť nových materských škôl.

"Avšak napriek týmto pozitívnym údajom je stále nedostatok kapacít najmä v Bratislavskom a Žilinskom kraji," informuje rezort školstva.

V Bratislavskom kraji podľa údajov ÚIPŠ bol vlani počet nevybavených žiadostí okolo 4 600, čo predstavuje 48,4 percenta z celkového počtu nevybavených žiadostí.

V Žilinskom kraji ich nevybavili zhruba 1 000, čo je 10,4 percenta.

Čaplovič zvažuje zmenu

Minister školstva Dušan Čaplovič už avizoval, že zvažuje prechod materských škôl z originálnych pod prenesené kompetencie. V praxi by to znamenalo, že by škôlky priamo financoval štát.

Materské školy štát na obce previedol pred 11 rokmi, náklady na nich odvtedy znášajú samosprávy, ich budovy patria obciam a mestám.

"Predpokladáme, že ak by sa zmenil spôsob financovania materských škôl, ministerstvo by malo presné informácie o kapacitách materských škôl a dokázalo by taktiež cielene rozdeľovať finančné prostriedky na rozširovanie kapacít materských škôl práve do okresov, príp. regiónov s ich najväčším nedostatkom," uvádza hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

O takejto zmene však ešte rezort školstva s predstaviteľmi samospráv nediskutoval, hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč.

Už skôr sa Dvonč vyjadril, že ak by sa niečo také pripravovalo, zrejme s tým nebudú môcť súhlasiť. Obce a mestá totiž podľa neho vložili do škôlok množstvo peňazí, keď boli ich budovy v dezolátnom stave, takže by sa ich len tak nevzdali.