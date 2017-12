V prvom kole volieb zistili štyri prípady dvojnásobnej voľby

V druhom kole volieb budú na Registri obyvateľov overovať, či môže človek voliť na cestovný pas.

21. mar 2014 o 16:28 SITA

BRATISLAVA. Pri prvom kole prezidentských volieb sa v štyroch prípadoch stalo, že niekto volil dva razy.

Odhalila to spätná kontrola ministerstva vnútra, informoval tlačový odbor rezortu.

Prípady postúpia orgánom činným v trestnom konaní, keďže ide o podozrenie z trestného činu marenia priebehu volieb prezidenta.

Pre druhé kolo prijali voči viacnásobnému hlasovaniu aj nové opatrenie.

Voliči bez trvalého pobytu na Slovensku budú môcť voliť v akejkoľvek volebnej miestnosti s cestovným dokladom až po vyjadrení Registra obyvateľov, že volič skutočne nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Pravidlá pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, hovoria, že takíto ľudia môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území republiky po predložení platného cestovného dokladu.

Okrsková volebná komisia dopíše týchto občanov do zoznamu oprávnených voličov a zaznačí to aj do ich cestovného dokladu.

Ústredná volebná komisia pre voľbu prezidenta zaregistrovala pri prvom kole na internete iniciatívu slovenského občana, ktorý sa snažil dokázať ďalším voličom, že pokiaľ chcú, môžu voliť aj trikrát.

Použiť podľa neho môžu občiansky preukaz a dvakrát cestovný pas. ÚVK to odsúdila a prípadom sa už zaoberá Národná kriminálna agentúra.

Začali aj trestné stíhanie vo veci marenia priebehu volieb a referenda a poškodzovania cudzích práv. Občan na videu hovorí, že zahlasoval len dva razy. Za takýto čin hrozí až päťročné väzenie.