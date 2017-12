Šéf Kňažkovej kampane Lengyel: Pre Fica by som nerobil

MARTIN LENGYEL tvrdí, že veľká prezidentská kampaň stojí dva milióny eur.

21. mar 2014 o 20:00 Dušan Mikušovič

MARTIN LENGYEL už roky riadi kampane strán aj kandidátov na primátorov. Pracoval pre Mikuláša Dzurindu aj ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka.

Máme po prvom kole volieb. Ktorý z kandidátov mal najlepšiu kampaň?

„Logicky by mal mať najlepšiu ten, kto vyhral. Na druhej strane, pre objektívne zhodnotenie musíte posudzovať aj okolnosti, za ktorých sa kampaň robí. Kampaň Milana Kňažka stála niekoľkonásobne menej, než kampaň kandidáta na primátora Bratislavy. Robili sme to v strašnom tempe štyria ľudia a jedna asistentka. Za týchto okolností nemôžete spraviť deväťdesiatpäť percent procesov, ktoré by ste spraviť mali. Nemáte na to ľudí, nemáte na to čas, nemáte na to peniaze.“

Čo ste v Kňažkovej kampani robili dobre?

„Dobre sme nastavili posolstvo, aj keď sme to robili intuitívne. Aby ste mi rozumeli, v dobrej kampani potrebujem prieskum každý týždeň alebo aspoň každé dva týždne, aby som vedel, či posolstvá fungujú, ktoré parametre sa zlepšujú, a podobne. Čiže, mali sme dobré posolstvo aj dobrého a silného kandidáta, s ktorým sme mohli veľa času stráviť nad obsahom kampane.“

A čo zle?

„Začali sme neskoro. Zásadná chyba bola, že sme nemali dostatok peňazí. A z tých strategických, keby sme mali k dispozícii prieskumy, vedeli by sme lepšie, ako smerovať posledné tri týždne kampane. Či sa viac orientovať na Kisku, či na Fica, ako medzi nimi rozdeliť pozornosť, či viesť nejaký útok, alebo nie. To sú veci, ktoré sme nevedeli vyhodnotiť, lebo sme na to nemali dáta. A tie sú veľmi dôležité, aby ste vedeli striedať svoje posolstvá. Či hovoriť „znovu ide o veľa“, alebo už to presmerovať na „o mne viete všetko“, alebo prísť s niečím tretím.“

O Kňažkovej kandidatúre sa hovorilo už od mája, prečo ste vlastne začali tak neskoro?

„Nemali sme vymyslené finančné krytie kampane, Milan Kňažko sa potom rozhodol čakať na kandidatúru Fica, aby sa voči nemu vedel lepšie vymedziť. Tých faktorov bolo viac.“

Vravíte, že Kňažkova kampaň stála okolo 150-tisíc eur. Koľko by ste reálne potrebovali, aby bola taká, akú ste si predstavovali?

„Keď sme si robili prvý optimálny rozpočet kampane, v ktorom sme rátali so všetkými prostriedkami, ktoré treba použiť, vychádzalo to 1,9 milióna eur.“

Čiže dobrá prezidentská kampaň stojí okolo dvoch miliónov?

„Áno, ak chcete mať reklamu, stretnutia s voličmi, budovanie databázy vašich voličov, call centrum aj prieskumy, ktoré naozaj potrebujete. Spýtajte sa Babiša v Česku, ako často si ich robili. Bez prieskumov ste ako slepý, neviete, či to robíte dobre, lebo nemáte žiadnu spätnú väzbu.“

Čo všetko ste okrem prieskumov museli vynechať?

„Takmer kompletnú reklamu, volebné noviny, propagáciu mítingov a stretnutí s občanmi priamo v mestách, museli sme zredukovať počet mítingov. Škrtali sme všade.“

SME - Vladimír Šimíček

Ak ste na kampaň nemali veľký rozpočet, predpokladám, že ste veľa nezarobili ani vy. Prečo ste do toho išli?