Kaliňák odmieta voľby cez internet

S elektronickým hlasovaním nové volebné zákony nepočítajú. Podľa ministra vnútra sú Slováci konzervatívni.

23. mar 2014 o 14:14 TASR





BRATISLAVA. Aktuálne prezidentské voľby zrejme nebudú posledné dvojkolové voľby neprístupné na diaľku pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Problém by mohlo vyriešiť hlasovanie cez internet, podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) však jeho zavedeniu bránia vysoké náklady a problémy s bezpečnosťou.

Bolo by to drahé, tvrdí minister

Už počas budúcej parlamentnej schôdze budú poslanci Národnej rady schvaľovať novú volebnú legislatívu.

Kaliňák pripustil, že by následne po schválení zákony mohli prejsť ďalšími úpravami ešte pred tým, ako vstúpia do platnosti. So zavedením elektronického hlasovania však nepočíta.

"Je tam viacero úskalí a ďaleko vyspelejšie štáty ako Nemecko, Belgicko alebo aj naši susedia v Rakúsku sa zatiaľ touto cestou nevydávajú," skonštatoval Kaliňák.

Minister vnútra vidí veľký nepomer v tom, koľko by zavedenie voľby cez internet stálo a ako by bola táto možnosť využívaná. Slováci sú podľa neho konzervatívni a majú radi kamenné veci.

"Tá malá skupina, ktorá by využila túto možnosť, to sú stovky, možno nejaké tisíce voličov, ale nie desaťtisíce alebo státisíce, tak pre nich sú náklady v miliónoch eur mimoriadne vysoké," skonštatoval.

Okrem toho vidí aj problém v tajnosti volieb. Opísal, že by sa pri jednom veľkom volebnom obvode hlasujúcich cez internet nedalo spätne skontrolovať, ako kto volil.

Poštou len voľby do parlamentu

Minister vnútra zároveň pripomenul, že hlasovanie prostredníctvom pošty nie je v dvojkolových voľbách možné pre krátky časový odstup medzi jednotlivými kolami, keď by pošta nedokázala doručiť zo zahraničia hlasovacie lístky.

Hlasovanie na zastupiteľských úradoch zase podľa neho nie je vhodné vzhľadom na veľkú rozlohu krajín, kde najčastejšie Slováci žijú a malý počet takýchto úradov v nich.

Zo zahraničia môžu Slováci hlasovať od roku 2006, a to v parlamentných voľbách - prostredníctvom pošty.

Petíciu za zavedenie voľby cez internet spustila v januári tohto roku občianska iniciatíva Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich cieľom je získať v priebehu 12 mesiacov najmenej 50-tisíc podpisov a doručiť ich poslancom slovenského parlamentu.

Organizátorom petície ide aj o to, aby sa rozšíril okruh volieb, ktorých sa krajania môžu zúčastňovať.