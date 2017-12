Poslanci KDH žiadajú po Hrušovského prehre zmeny

Podľa Jozefa Mikloška bolo chýb už priveľa. Volá po zmenách v poslaneckom klube i vedení strany.

23. mar 2014 o 11:22 TASR





BRATISLAVA. Kresťanskí demokrati ešte neuzavreli prehru Pavla Hrušovského v prezidentských voľbách.

Situáciu má riešiť predsedníctvo 4. apríla. Podľa niektorých poslancov to mohlo byť aj skôr.

KDH by si podľa nich malo priznať, že urobilo chyby a vyvodiť zodpovednosť. Ako by mala vyzerať, kto by mal odstúpiť a či vôbec, otvorene povedať nechcú.

Jozef Mikloško by bol rád, keby došlo k zmene v poslaneckom klube aj v predsedníctve KDH.

Neúspešný kandidát Hrušovský by mal podľa neho povedať, čo urobí. Mikloško priznáva, že chýb bolo veľa.

"Kampaň nebola veľmi dobrá, stále dúfali v zázrak, ale vedeli, že to je nereálne. Bolo jasné, že to bude fiasko," povedal.

Mikloško: Procházka je v politike osamotený

Nazdáva sa, že 3,3-percentný výsledok, ktorý dosiahol v prezidentských voľbách Hrušovský, nebol len jeho, ale patrí všetkým.

Podľa Mikloška ani Ľudová platforma, v ktorej boli združené KDH, SDKÚ a Most-Híd, nebolo dobré zoskupenie.

Mikloško súhlasí, že nízka podpora môže znamenať odmietnutie starých politikov. "Je to signál, že staré šunky nechceme," poznamenal s tým, že KDH by "to určite nemalo zabaliť".

Radoslava Procházku považuje za talentovaného a šikovného politika, ale myslí si, že je ešte "v postpubertálnom veku".

Podľa Mikloška je tiež v politike osamotený. "On nemá spojencov, spoločníkov, každý mu vadí. Keď ich nenájde, tak sa v parlamente stratí," povedal.

Přidal: Mohli sme vedieť, že je nezvoliteľný

O chybách KDH otvorene hovorí aj Alojz Přidal.

"Paľo Hrušovský bol dobrý kandidát, bohužiaľ, nezvoliteľný, a to sme mohli vedieť. Výsledok volieb bol neúspech a naši voliči aj členovia očakávajú, že bude vyvodená zodpovednosť," povedal.

Nechcel prezradiť, kto by mal podľa neho zodpovednosť vyvodiť. Zdôraznil len, že si KDH musí priznať aj omyly.