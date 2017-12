Fico vs. Kiska. V čom sa líšia ich pohľady na kľúčové témy?

Fico: Postavte Smeru súpera

Líder Smeru dlhodobo tvrdí, že si praje zjednotenie pravice do jedného subjektu, ktorý by súperil s jeho stranou. Po voľbách naznačil, že súčasťou procesu zjednocovania by mohol byť Radoslav Procházka. „Na rozdiel od iných by bol serióznym politickým súperom,“ vravel premiér na tlačovke. Ako jeden z dôvodov svojej kandidatúry uvádza, že „štandardné politické strany sa drobia“ a „vynárajú sa extrémistické sily“. Stabilita politického systému patrí v posledných rokoch medzi jeho nosné posolstvá, zmenu pripúšťa napríklad v znížení počtu krajov.