ALT pre anketu

23. mar 2013 o 19:10

Pripravili sme pre vás prehľad postojov prezidentských kandidátov na základe ich verejných vyjadrení.

1. Čo s krízou na Ukrajine?

Fico: Nič neplaťme

Pri riešení ukrajinskej krízy presadzuje premiér tri princípy - medzinárodné právo, koordináciu s Úniou a zohľadňovanie národno-štátnych záujmov. Únia podľa neho robí chybu, ak chce preberať zodpovednosť za ukrajinskú ekonomiku. „Nech nečakajú, že im padnú pečené kurčatá z neba.“ Fico tvrdí, že Slovensko nedá z rozpočtu Ukrajine nič. „Ak má Únia vlastné rezervy, môže, ale my sa nebudeme zbierať.“ Podobne ako Kiska podporuje aj Fico členstvo Ukrajiny v EÚ. Dlhodobo tvrdí, že Slovensko je príkladom, že členstvo v Únii je pre krajinu prínosom.

Kiska: Mali sme spraviť viac

Postoj slovenskej vlády ku kríze na Ukrajine bol vlažný, mala sa skôr jednoznačne postaviť na stranu novej tamojšej vlády a jasne povedať, že zo strany Ruska ide o agresiu, vraví Kiska. Fico, a najnovšie aj prezident Ivan Gašparovič ho kritizujú za názor, že Slovensko by malo uznať Kosovo, podľa premiéra išlo o rovnaké porušenie medzinárodného práva ako teraz na Kryme. „Domnievam sa, že vznik samostatného Kosova je krok podporujúci stabilitu v tejto časti regiónu,“ vravel Kiska v ankete SME.

2. Aká je úloha prezidenta?

Fico: Raz tak, raz onak

Vyznať sa v postoji premiéra k úlohe prezidenta je ťažké. Pred prvým kolom hlasovania vravel, že funkcia bude dôležitá pre udržanie pokoja, chcel by sa pravidelne stretávať s predsedom vlády aj parlamentu na pracovných obedoch, chodiť na summity. Už vtedy prvýkrát odznelo jeho tvrdenie, že „postavenie prezidenta vníma ako podstatne významnejšie, než je postavenie premiéra“. Bezprostredne po prvom kole hlasovania otočil a zdôrazňoval, že úloha prezidenta je v prvom rade na medzinárodnom poli a ostatní kandidáti preceňujú jeho vplyv. Neskôr sa vrátil k tvrdeniu o veľkom vplyve hlavy štátu.

Kiska: Hlavne získať dôveru

Hoci podnikateľ a filantrop tvrdí, že úlohou prezidenta je zmierňovať spory, zároveň chce byť podľa volebného programu „konštruktívnou protiváhou vláde, ktorá ju dnes nemá ani v parlamente, ani v politickej opozícii“. Kiska však priznáva, že prezident nemá silné kompetencie – na rozdiel od Fica nemá chuť chodiť na summity Únie, pretože „zahraničnú politiku určujú v prvom rade vláda a parlament“, taktiež opakuje, že „prezident nerobí ekonomickú politiku štátu a nenavrhuje zákony“. Za hlavný krátkodobý cieľ si podľa vyjadrení v debate SME a Trendu dáva „získať dôveru ľudí“.

3. Čo s politikou a stranami?

Fico: Postavte Smeru súpera

Líder Smeru dlhodobo tvrdí, že si praje zjednotenie pravice do jedného subjektu, ktorý by súperil s jeho stranou. Po voľbách naznačil, že súčasťou procesu zjednocovania by mohol byť Radoslav Procházka. „Na rozdiel od iných by bol serióznym politickým súperom,“ vravel premiér na tlačovke. Ako jeden z dôvodov svojej kandidatúry uvádza, že „štandardné politické strany sa drobia“ a „vynárajú sa extrémistické sily“. Stabilita politického systému patrí v posledných rokoch medzi jeho nosné posolstvá, zmenu pripúšťa napríklad v znížení počtu krajov.

Kiska: Búranie tradičnej politiky

Tradiční politici postavili okolo seba vysoký múr, ktorý treba zbúrať, opakuje Kiska v kampani. Cestou má byť podľa jeho volebného manifestu zmena volebných pravidiel, aby si občania mohli voliť poslancov zo svojich regiónov. Od parlamentu a vlády žiada zastavenie straníckych nominácií. Rád zdôrazňuje, že nie je spojený so žiadnou stranou. Ako obľúbeného slovenského politika spomína len Ivetu Radičovú, vo voľbách do Európskeho parlamentu bude podľa vyjadrenia v predvolebnej debate SME voliť SDKÚ.

4. Aké vyznávajú hodnoty?

Fico: Konzervatívny socialista

Na Smer dlhodobo neplatia tradičné poučky o hodnotách sociálnych demokratov. Strana v parlamente presadzuje spolu s KDH novelu, podľa ktorej sa ústava rozšíri o formuláciu, že „manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy“ a „Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobro". Odluku cirkvi od štátu si vie predstaviť až potom, čo bude známy majetok cirkvi, na ktorého spísanie však nijako netlačí. V prihláške do komunistickej strany tvrdil, že je prísny ateista.

Kiska: So všetkými zadobre

Kiska vraví, že manželstvo je preňho zväzkom muža a ženy. Zároveň by však súhlasil s registrovanými partnerstvami homosexuálov. V ankete SME odpovedal, že by nešiel ani na Dúhový pochod gayov, ani na konzervatívny Pochod za rodinu. „Mám svoje jasné názory aj na etické otázky, zostanú mi, aj keby som sa stal prezidentom, ale žiadna skupina občanov by nemala mať pocit, že na nich prezident vytvára nátlak.“ Na otázku HN, či je liberál, konzervatívec, alebo socialista odpovedal, že robil roky manažéra a rozumie ekonomike a robil aj v charite a rozumie potrebám ľudí.

5. Ako riešiť rómsky problém?

Fico: Zbaviť sa agendy

„Bol som niekoľko rokov predsedom väzenskej komisie a poznám všetky väznice na Slovensku. Dobre viete, že sa neeviduje, kto je Róm, kto nie je Róm, to sa nerobí. Garantujem vám, že každý druhý vo výkone trestu odňatia slobody je Róm," vyhlásil Fico. Takisto tvrdí, že Rómovia kazia štatistiky zamestnanosti, často spomína možnosť internátnych škôl pre deti. Smer presadil nové pravidlá vyplácania sociálnych dávok. Rómsku agendu presunula Ficova vláda z úradu vlády pod ministra vnútra a post zverila opozičnému politikovi.

Kiska: Polícia a škôlky

Podobne ako Fico, ani Kiska vo svojom volebnom manifeste nespomína Rómov ani jediným slovom. V online diskusii SME neuviedol tému ani medzi desiatimi najväčšími problémami krajiny. Na otázku o Rómoch odpovedá, že na jednej strane sa musia ľudia cítiť bezpečne a na druhej, že treba investovať do detí už v predškolskom veku. Verejne sa zastal ombudsmanky Jany Dubovcovej, ktorej vláda nedovolila prehovoriť o podozrivej razii v Moldave nad Bodvou a chce ju preložiť na východ.

6. Pohnú s justíciou a korupciou?

Fico: Na sudcov previerky

Reforma justície sa stala jednou z hlavných Ficových tém pred prvým kolom volieb. Žiada oddelenie funkcie šéfa Najvyššieho súdu a predsedu Súdnej rady, presadzuje aj previerky sudcov. Za jeho vlády sa Harabin stal najprv ministrom spravodlivosti a neskôr predsedom Najvyššieho súdu. Čo by spravil v prípade jeho znovuzvolenia, nechce povedať. Smer ovláda všetky hlavné inštitúcie, ktoré zodpovedajú za boj proti korupcii – políciu, tajnú službu, dosadil aj generálneho prokurátora. Fico v televíznych debatách minulý víkend povedal, že by Harabinovi poradil, aby už nekandidoval.

Kiska: Harabina nevymenuje

V prípade znovuzvolenia Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu by ho Kiska nevymenoval do funkcie, plánuje aj stanoviť Etický kódex sudcov. Podľa volebného manifestu by chcel začať boj proti korupcii zhora, no priznáva, že prezident ju „nedokáže sám poraziť“. Bojovať by chcel najmä vytváraním verejného tlaku. Napriek rozsiahlym podnikateľským aktivitám tvrdí, že nikdy v minulosti nedal úplatok. Mal vraj šťastie, že neobchodoval so štátom. Spolu s Transparency International rozbehol projekt stopuplatkom.sk.

7. Viac práce, lepšie nemocnice?

Fico: Je to dôležité, nič s tým nezmôžem

Stabilitu v spoločnosti, vyvážený sociálny zmier a politiku sociálneho štátu označil Fico v dotazníku Pravdy za tri kľúčové hodnoty, ktoré chce v úrade presadzovať. Za prezidenta ho podporila aj Konfederácia odborových zväzov, podľa ktorej dokáže garantovať „dosiaľ dosiahnuté štandardy vo všetkých oblastiach života“. Po prvom kole sa však Fico sťažoval, že „doteraz sa kampaň orientovala na témy, ktoré s prezidentom nemajú veľmi veľa spoločné“, ako sú nezamestnanosť alebo zdravotníctvo, pričom „úloha prezidenta je niekde úplne inde“.

Kiska: Naliehať, naliehať, naliehať

Ekonomika znamená zamestnanosť, Konkurencieschopné Slovensko, Pacient na prvom mieste, Spravodlivá sociálna politika - to sú názvy štyroch z Kiskových dvanástich bodov programu. Pri všetkých vraví, že bude „naliehať na vládu a parlament“, aby sa týmto oblastiam venovali. Ekonomickú situáciu by podľa neho zlepšila lepšia vymožiteľnosť práva a lepšie podmienky pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Problémom zdravotníctva je podľa Kisku „v prvom rade postavenie pacienta, ktorý je v našej spoločnosti na absolútnom dne“.

8. Čo o sebe hovoria?

Fico: Nahý a pripravený

Oficiálny slogan „Pripravený pre Slovensko“ premiér počas kampane zmenil na „Pripravený pre ľudí“. Vo svojich vystúpeniach premiér opakuje, že je „politicky úplne nahý“. Napriek tomu ostávajú otázky, na ktoré nikdy neodpovedal – napríklad či bol v byte zo spisu Gorila. Súčasťou jeho nahoty sú aj kauzy ako nahrávka podobného hlasu, mýtny tender či emisie. Kiska na škandály neupozorňoval, až do televíznych debát počas minulého víkendu.Za svoj hlavný tromf označuje Fico politické skúsenosti a dobré kontakty so zahraničnými štátnikmi.

Kiska: Pätina ma nepozná

Smer sa pred druhým kolom zameral na tri hlavné témy – údajné prepojenie Kisku so scientologickou cirkvou, jeho podnikateľskú minulosť a nedostatok skúseností na výkon funkcie. Kiska vraví, že jeho styky so scientológmi boli náhodné, obchodné podmienky jeho firiem štandardné a ľudia si pýtajú nových ľudí v politike. Svoju kampaň založil na slogane „Srdce, rozum, charakter“, hovoril v nej o svojom podnikateľskom úspechu, charitatívnej práci a nezávislosti od politických štruktúr. Priznáva, že možno pätina Slovákov ho ešte vôbec nepozná.