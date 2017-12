Fico straší svojich, že po prehre by skončil

Robert Fico mal na stretnutí v Banskej Bystrici povedať, že v prípade prehry zváži svoje ďalšie pôsobenie v politike.

23. mar 2014 o 19:14 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. „Ak z akýchkoľvek dôvodov nezískam vo voľbách dostatočnú podporu svojich voličov, teda členov alebo sympatizantov Smeru, zvážim svoje ďalšie pôsobenie v politike," povedal podľa agentúry SITA Róbert Fico na stretnutí v Banskej Bystrici.

Jeden z účastníkov stretnutia, ktorý nechcel byť menovaný, SME potvrdil, že Fico skutočne zauvažoval o svojom ďalšom postupe, ak by ho voliči dostatočne nepodporili v druhom kole prezidentských volieb.

„Áno, povedal niečo také. Myslím si, že išlo o mobilizáciu voličov pred druhým kolom. Pochopil som to tak, že by zvážil ďalšie pôsobenie v politike, ak by prehral, a to výrazne. Nepovedal však kedy by tak urobil, či by dovládol a až potom ani nič podobné. Toto vôbec nekonkretizoval,“ dodal zdroj.