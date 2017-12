Figeľ: KDH Ľudovú platformu nerozbilo, plní jej ciele

Podľa Jána Figeľa boli programom Ľudovej platformy aj zmeny v justícii, čo teraz KDH plní.

25. mar 2014





BRATISLAVA. Kresťanskodemokratické hnutie podľa jeho lídra Jána Figeľa nerozbilo Ľudovú platformu, ale plní jej programové ciele.

Figeľ v parlamente poukázal na skutočnosť, že programom týchto strán sú aj zmeny v justícii, ktoré teraz kresťanskí demokrati presadzujú spolu s vládnym Smerom.

"Politický zápas nie je samoúčelná bitka medzi pravicou a ľavicou, to nedáva zmysel nášmu konaniu. Zmysel politiky je služba spoločnému dobru," povedal.

Podľa Figeľových slov návrhom novely Ústavy, ktorá prináša novinky v justícii a posilnenie definície manželstva, ide o viac solidarity a spravodlivosti.

"Dúfam, že hlasovanie ukáže, že je tu nádej na pozitívne zmeny," odkázal.

Nepostavili sa za Hrušovského

Ľudová platforma zložená zo strán KDH, Most-Híd a SDKÚ skončila minulý týždeň po tom, ako odchod z tohto politického zoskupenia oznámil Béla Bugár (Most-Híd).

Platforma podľa neho riadne nefungovala a nenaplnila očakávania občanov ani strán, ktoré v nej boli združené.

Poukázal na regionálne voľby, v ktorých sa strany nedokázali dohodnúť na spoločnom postupe, uzavreli dohody aj so Smerom.

Ťažko spolu hľadali aj dohodu na spoločnom prezidentskom kandidátovi, pričom SDKÚ napriek deklarovanej podpore Pavlovi Hrušovskému podporila aj iných kandidátov.

"Po dôkladnom zvážení týchto skutočností a tiež po tom, že ľudia neveria, že Ľudová platforma môže byť alternatíva voči Smeru, sme sa rozhodli informovať našich kolegov, že strana Most-Híd sa rozhodla vystúpiť," oznámil Bugár, podľa ktorého pri rozhodovaní zohralo svoju úlohu viac vecí. Ľudová platforma je tým podľa neho vyriešená.

Frešo: Dohoda sa nedodržala

Líder SDKÚ Pavol Frešo reagoval, že výraz Ľudová platforma už bolo zbytočné používať, a to hlavne z dôvodu, že sa prezidentský kandidát KDH Pavol Hrušovský zapojil do kampane Roberta Fica (Smer).

"Došlo tiež k predvolebným koalíciám so Smerom v krajských voľbách. Teda ten základ, prečo platforma vôbec vznikla, že má byť politickou alternatívou voči Smeru, KDH a z jednej časti aj Most-Híd nedodržali," odkázal.

Frešo teraz očakáva vážnu debatu o tom, kto je ochotný vytvoriť alternatívu voči Smeru a kto sa mu bude ponúkať do skrytej alebo otvorenej koalície.

"To ukážu najbližšie dni alebo týždne. Za SDKÚ môžem povedal, že do žiadnej koalície so Smerom nepôjdeme," uistil.