Gašparoviča pustia s prejavom do RTVS, no nie naživo

Televízia si dala podmienky, prezident s nimi súhlasil. Má hovoriť krátko pred moratóriom.

25. mar 2014 o 12:08 Miroslav Kern

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. Ivan Gašparovič zrejme predsa prehovorí k občanom na tému prezidentských volieb.

Verejnoprávna RTVS mu v utorok ponúkla vysielací čas tesne pred stredajším posledným duelom Roberta Fica a Andreja Kisku, ktorý bude televízia vysielať po hlavných správach.

Stanovila si však podmienky, za ktorých Gašparoviča pustí do éteru.

„RTVS si vysoko váži prezidenta ako hlavu štátu. Zákonnou povinnosťou RTVS však je zabezpečiť, aby vystúpenie a obsah jeho posolstva neboli spojené s propagáciou konkrétneho prezidentského kandidáta,“ napísala televízia.

Prejav nahrajú vopred

Príhovor chcú vysielať pred diskusiou kandidátov, „aby v prípade potreby mali možnosť obaja reagovať“.

Podmienkou RTVS tiež je, že prejav nebudú vysielať naživo, ale nahrajú ho vopred.

Gašparovič pred voľbami najskôr Fica podporoval nepriamo, dlho ho nemenoval.

S dvomi bývalými prezidentmi Michalom Kováčom a Rudolfom Schusterom potom volali po skúsenom štátnikovi.

Pred pár dňami už denníku Pravda Gašparovič hovoril o podpore Fica. „Môj hlas patrí súčasnému premiérovi,“ povedal Gašparovič aj v utorok na výjazde na Oravu.

Prezident sa už v roku 2009 na stretnutí činovníkov Smeru označil za „prakticky akoby člena“ tejto strany.

Vyzve ľudí, aby išli voliť

Prezident na podmienky podľa tvnoviny.sk pristúpil. Jeho hovorca Marek Trubač potvrdil, že nebude vo vystúpení hovoriť o žiadnom konkrétnom kandidátovi.

„Vyzve iba ľudí, aby využili svoje právo a išli v sobotu voliť jeho nástupcu. Je to ich demokratické právo a vzhľadom na dôležitosť výkonu funkcie hlavy štátu, by to mali využiť," vysvetlil.

Prezidentská kancelária však do utorňajšieho večera písomne neodpovedala RTVS, či splní podmienky, a preto sa ani telerozhlas nevyjadril, či ho do vysielania pustí.

Rastislav Kužel z Memo 98 vraví, že by súhlas RTVS s jeho prejavom nebol najšťastnejším rozhodnutím.

„Po jasne vyjadrenej podpore jednému z kandidátov berie na seba veľkú dávku rizika, že prezidentova výzva neostane len v rovine odporúčania ísť voliť.“

Podpora Ficovi je podľa neho veľmi dobrý argument, ako žiadosť zamietnuť.

RTVS_Vystúpenie_prezidenta_SR