Kňažko na vyhlásenie s Kiskom neprišiel, Procházka necháva voľbu na ľudí

Radoslav Procházka jednoznačne nepovedal, koho svojim voličom odporúča, Milan Kňažko sa vraj už vyjadril.

25. mar 2014 o 10:34 TASR





BRATISLAVA. Spoločné utorkové vyhlásenie troch kandidátov na prezidenta, Andreja Kisku, Radoslava Procházku a Milana Kňažka nakoniec malo iný formát.

Kňažko vôbec neprišiel a Procházka vyzval voličov, aby sa v druhom kole rozhodli sami.

Neúčasť Kňažka ospravedlnil Kiska so slovami, že nemôže prísť osobne, ale už dávnejšie mu vyjadril podporu.

"Chcem sa poďakovať pánovi Kňažkovi za to, že mi v druhom kole vyjadril plnú podporu a odporučil svojim voličom, aby ma volili," vyhlásil Kiska.

O avizovanom spoločnom vyhlásení povedal, že "ak by do druhého kola postúpili dvaja kandidáti z nás troch, spoločnosť by mala istotu v tom, že v štáte nebude vládnuť jedna strana, a istotu, že prezident by spoločnosť spájal a nie polarizoval".

video //www.sme.sk/vp/29540/

Procházka Kisku nepodporil, neskôr sa ospravedlnil

"Ako hovorí pán Procházka, chcem slúžiť občanom a ako hovorí pán Kňažko, v dnešnej dobe ide skutočne o veľa," vyhlásil Kiska.

Procházka však v utorok jednoznačne nepovedal, koho svojim voličom odporúča.

"Voči občanom mám dosť rešpektu, aby som im dával odporúčania, koho majú voliť," vyhlásil Procházka s tým, že novým prezidentom by sa mal stať človek, ktorý bude schopný a ochotný "zastrešiť niektoré procesy".

"Podľa môjho názoru nie je jedno, kto bude novým prezidentom republiky a nie je jedno, koľko ľudí si ho vyberie," upozornil Procházka.

"Ak chcete prezidenta, ktorý vám bude zaviazaný niečo reálne urobiť, vyberte si ho sami," dodal.

Procházkovo rozhodnutie vyvolalo na Facebooku a webe veľkú diskusiu. Poobede preto vydal na svojom súkromnom profile nedostupnom verejnosti ospravedlnenie:

Bugár vyjadril Kiskovi podporu priamo

Kňažko neskôr zaslal agentúre TASR tlačové vyhlásenie.

"Ako kandidát na prezidenta som sa k všetkým témam aj zúčastneným osobám opakovane zrozumiteľne vyjadril. Tieto moje vyhlásenia naďalej platia. Zároveň chcem apelovať na všetkých občanov, aby využili svoje právo a zúčastnili sa na demokratických voľbách. Prajem im šťastnú ruku."

Kisku tak v utorok priamo podporil len šéf Mostu-Híd Béla Bugár.

Zopakoval, že Kisku síce Most nepozná, ale pozná jeho protikandidáta premiéra Roberta Fica (Smer).

"Pán Kiska chápe a pozná základné demokratické princípy štátu a je odhodlaný ich aj dodržať. To sa nedá povedať o pánovi Ficovi," povedal Bugár.

Šéf Mosta neverí premiérovi jeho záujem o maďarskú menšinu, ku ktorej sa po novom prihovára z maďarských bilbordov.

"Považujem to za veľmi drzé od človeka, ktorý za šesť rokov svojho vládnutia dokázal, že menšiny nepovažuje za súčasť štátu," hovorí.

Maďari a iné menšiny na Slovensku podľa neho nemajú krátku pamäť a dobre poznajú rozdiel medzi slovami a činmi.