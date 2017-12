Fico by spojil referendum o tradičnej rodine s voľbami

Kresťanskí aktivisti sa pýtali Fica, či by vyhlásil referendum o ochrane manželstva. Obrátia sa aj na Kisku.

25. mar 2014 o 13:27 TASR





BRATISLAVA. Akékoľvek referendum o ochrane tradičnej rodiny by sa v budúcnosti mohlo konať v termíne niektorých z volieb. Dôvodom je šetrenie finančných prostriedkov.

Taký bol záver dnešného stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer) s občianskym združením Aliancia za rodinu.

Združenie prišlo v utorok Fica oboznámiť s rozbehnutím svojej petičnej akcie za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Ako prezidentského kandidáta sa ho pýtali na to, či by v prípade zvolenia za hlavu štátu takéto referendum vyhlásil.

S podobnou otázkou sa chystajú aj za jeho protikandidátom Andrejom Kiskom.

"Pokiaľ by som bol zvolený za prezidenta, tak by som musel rešpektovať akúkoľvek petíciu, ktorá bude mať viac ako 350-tisíc podpisov a ktorá bude obsahovať otázky v súlade s Ústavou," avizoval Fico po stretnutí.

Zároveň im pripomenul, že doterajšie referendá nemali na Slovensku veľký úspech. "Aj z dôvodu šetrenia financií by bolo vhodné, keby sa to spojilo s konaním iných volieb. Stojí to pomerne veľké peniaze."

K obsahu petície sa vyjadriť zatiaľ nechcel. Podľa jej hovorcu Antona Chromíka sa s ním dohodli na ďalších konzultáciách o tejto téme.

Občianske združenie privítalo možnosť spojiť referendum s niektorým z termínov volieb.

Jeho témy by sa podľa Chromíka mali týkať ochrany manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ktoré by malo ostať výnimočným a jediným vzorom, pričom žiadne iné spolužitie by s ním nebolo rovnocenné.

Rovnaký princíp by sa mal uplatniť aj v adopčnej politike štátu.