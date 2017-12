Zrušili obvinenie za pokus hodiť stoličku na poslancov

Podľa prokuratúry konala žena v parlamente skratovo a treba prihliadnuť na jej životnú situáciu.

25. mar 2014 o 14:42 SITA

BRATISLAVA. Prokuratúra zrušila obvinenie z výtržníctva Stanislavy Červeňovej, ktorá sa pokúsila v parlamente z balkóna pre verejnosť zhodiť stoličku do rokovacej sály.

Polícia má podľa prokuratúry opäť posúdiť Červeňovej konanie.

Agentúru SITA o tom informovala Červeňová a poskytla kópiu uznesenia Okresnej prokuratúry Bratislava I.

Incident sa stal 13. februára po tom, ako sa skončilo hlasovanie poslancov v neúspešnom pokuse odvolať premiéra Roberta Fica za kauzu emisie.

Žena po hlasovaní kričala do sály na poslancov "Hanba, hanba! Ľudia tu umierajú od hladu, my to už nebudeme tolerovať!"

Zobrala stoličku z prvého radu, prešla k zábradliu, naklonila sa cez balkón a naznačovala hodenie stoličky.

Zakročili ochrankári, počas incidentu praskla sklenená výplň jedného stolíka na balkóne.

Nádej v spravodlivosť

Prokuratúra napokon rozhodla, že obvinenie Červeňovej, proti ktorému sa 24. februára odvolala, nie je opodstatnené.

Preskúmaním spisu dospela Okresná prokuratúra Bratislava I k záveru, že vznesenie obvinenia bolo predčasné bez dôsledného posúdenia všetkých súvisiacich okolností.

Červeňová spáchanie skutku na policajnom výsluchu nepoprela, naopak priznala sa a pomerne detailne uviedla dôvody svojho konania.

Červeňová poskytla agentúre SITA časť svojej výpovede.

"Je mi ľúto, že v 21. storočí môj život náhle stratil zmysel. Zomrela posledná nádej v spravodlivú justíciu, prokuratúru, teda aj spravodlivú spoločnosť a že zúfalstvo pretkané beznádejou ženie často občana k neuváženým krokom. Tento systém ohrozuje a znižuje najdôležitejšie hodnoty: ľudský život, zdravie, dôstojnosť a slobodu," povedala polícii.

Zasiahnuť mohli skôr

Podľa prokuratúry niet pochýb o protiprávnosti konania, ale pri jeho posudzovaní a vyhodnocovaní treba mať na zreteli aj nie práve najpriaznivejšiu životnú a sociálnu situáciu, v ktorej sa nachádzala.

"Zastávam názor, že v jej prípade sa jednalo o jednoznačné skratové konanie, o akýsi prejav nesúhlasu s jej sociálnou situáciou, o prejav odporu k súčasnému politickému riadeniu štátu ako aj o akýsi prejav nesúhlasu s aktuálnou politickou situáciou na Slovensku," píše sa v uznesení.

Prokuratúra upozornila na kamerový záznam incidentu, z ktorého je podľa nej zrejmé, že parlamentná ochranka sledovala a v podstate akoby kontrolovala konanie Červeňovej, pričom ochrankári videli aj to, ako chytila stoličku.

Zo záznamu ale nie je zrejmé, že jej ochrankári akýmkoľvek spôsobom zabránili v ďalšom konaní, kým neprehodila stoličku cez zábradlie.

"Príslušníci Odboru obrany, bezpečnosti a ochrany mali a aj mohli voči obvinenej zasiahnuť aj skôr," píše sa v uznesení.