Kiska zaželal Ficovi, aby splnil premiérske sľuby

Andrej Kiska a Robert Fico sa stretli v televíznej diskusii, došlo na Harabina, scientológov aj antikampaň.

25. mar 2014 o 21:00 SME a tasr

BRATISLAVA. Prezidentskí kandidáti Robert Fico a Andrej Kiska sa v utorkovej debate televízie Markíza dostali do polemiky pri témach nadstraníckosti, financovania kampaní, súdnictva, scientológov aj antikampane.

Fico poukázal na to, že Kiska s podporou pravicových strán, ktoré boli členmi Radičovej vlády, je dnes už podľa neho skôr straníckym, ako občianskym kandidátom.

Kiska reagoval, že na rozdiel od Fica, ktorému kampaň platila strana Smer, on si ju financoval sám, "aby bol prezident nezávislý a nestranícky."

"Je mi jedno, či bude premiérom Fico, alebo niekto z pravice, ja tam idem kvôli ľuďom," zdôraznil.

Harabina by Kiska nevymenoval

K možnosti nevymenovať kandidátov na niektoré funkcie Kiska poznamenal, že s tým nesúhlasí.

V prípade, že by išlo napríklad o vymenovanie Štefana Harabina do funkcie predsedu Najvyššieho súdu, by však právomoc nevymenovať ho využil. "Som pripravený na seba zobrať túto zodpovednosť," povedal Kiska.

Z dlhodobého hľadiska by však presadzoval, aby prezident takúto možnosť nemal.

"V našej spoločnosti došlo k rozporu tým, že Ústavný súd dal prezidentovi možnosť nevymenovať pána Čentéša. To mení parlamentný systém na poloprezidentský. To by sme mali dať do normálu," vyhlásil.

Fico reagoval, že poloprezidentský systém je niečo úplne iné. Zároveň zopakoval svoje tvrdenie, že Harabinovi by už neodporúčal kandidovať na post predsedu Najvyššieho súdu.

Kiska musel vysvetľovať tlačovku

Na margo utorkovej tlačovej konferencie, na ktorej avizoval spoločné stanovisko s kandidátmi Milanom Kňažkom a Radoslavom Procházkom poznamenal, že cieľom bolo len vyzvať ľudí, aby prišli voliť.

"Pán Kňažko sa (z tlačovej konferencie - pozn.) ospravedlnil, pán Procházka vyzval voličov na účasť a ja mu ďakujem," povedal.

Obaja kandidáti sa dostali do sporu aj v zahraničnopolitických otázkach, témami opäť boli uznanie Kosova a finančná pomoc Ukrajine.

Keď moderátorka vyzvala oboch kandidátov,a by si navzájom niečo zapriali, tak Kiska podrobne prial Ficovi, aby sa ako premiér splnilo všetko, čo sľuboval, keď nastupoval do funkcie predsedu vlády.

Fico reagoval nervózne a označil to za dôkaz, že Kiska nedokáže vo funkcii prezidenta spájať.

