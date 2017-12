Zmena Ústavy nerieši problémy justície, tvrdí Aliancia Fair-play

Novela umožní nebezpečné sústredenie moci nad správou súdov v rukách jednej politickej strany, tvrdí mimovládka.

25. mar 2014 o 18:30 SITA





BRATISLAVA. Za predstieranú snahu o riešenie problémov justície považuje Aliancia Fair-play novelu Ústavy, ktorú v utorok parlament posunul do druhého čítania.

"Podľa nášho názoru novela existujúce problémy na súdoch nevyrieši, naopak, prinesie nové. Väčšina jej obsahu sa totiž venuje len posilneniu pozície vládnej väčšiny v rozhodujúcom samosprávnom orgáne," uvádza vo svojom vyhlásení pre médiá Aliancia Fair-play a vyzýva poslancov Národnej rady, aby novelu neschválili.

Podľa novely by prezident mal prísť o právomoc navrhovať členov Súdnej rady.

Naopak, zvýšiť by sa mal počet členov súdnej rady volených a odvolávaných vládou a parlamentnom. Funkcia šéfa najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady sa oddelí.

Novela podľa Aliancie Fair-play "nepochopiteľne vyhadzuje ľuďmi priamo voleného zástupcu - prezidenta spomedzi tých, ktorí posielajú svojich nominantov do súdnej rady. Cez posilnenie pozície parlamentu a vlády, naopak, umožňuje väčšinovému Smeru ovládnuť polovicu tohto orgánu".

Navyše v súdnej rade v pozícii vyslancov sudcov, teda druhej polovice členov, pôsobia aj predsedovia súdov, "ktorých osud je v rukách ministra spravodlivosti, opäť v súčasnosti nominanta strany Smer", pripomína aliancia. Táto novela ústavy teda "umožní bezprecedentné a nebezpečné sústredenie moci nad správou súdov v rukách jednej politickej strany".

Za jediné pozitívne návrhy v novele považuje Aliancia Fair-play oddelenie funkcií predsedu súdnej rady a najvyššieho súdu a zrušenie trestnoprávnej imunity sudcov.

Parlament by novelu podľa aliancie nemal schváliť, ale mal by otvoriť široký verejný dialóg o reforme v justícii za účasti odborníkov, sudcov, právnikov a občianskej spoločnosti. Zásadné ústavné zmeny by tak vznikli v dôstojnej diskusii a dostatočnom časovom rámci.

"Expresným schválením zlého návrhu totiž poslanci vytvoria nebezpečný precedens do budúcnosti," konštatuje sa vo vyhlásení Aliancie Fair-play.

"Nezávislá a otvorená justícia musí byť podrobená krížovej kontrole rôznych mocí, pretože tvorí základ právneho štátu a radikálne ovplyvňuje životy občanov. Problémy justície nie sú spôsobené formálnym zložením Súdnej rady, ale najmä kvalitou ľudí," píše ďalej aliancia.