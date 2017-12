Borec ostáva vo funkcii, opozícia ho neodvolala

Ministra spravodlivosti odvolávali za pomoc odsúdenému košickému exposlancovi Františkovi Olejníkovi.

25. mar 2014 o 18:24 TASR

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) v utorok ustál aj druhý pokus opozície o jeho odvolanie z funkcie.

Za vyslovenie nedôvery Borecovi pre kauzu jeho mimoriadneho dovolania v prípade odsúdeného košického exposlanca Františka Olejníka, ktorý kandidoval aj s podporou Smeru, hlasovalo 50 poslancov zo 131 prítomných.

Ministra podľa očakávania na mimoriadnej schôdzi Národnej rady podporili všetci prítomní poslanci Smeru.

Za vyslovenie nedôvery hlasovali takmer všetci opoziční poslanci, vrátane nezaradených. Proti bola len Mária Ritomská (nezaradená), Štefan Kuffa (OĽaNO) sa zdržal a Miroslav Kadúc (OĽaNO) nehlasoval.

Lipšic: Vláda sa o svojich postará

Daniel Lipšic (nezaradený), ktorý zber podpisov potrebných pod zvolanie schôdze inicioval, vo svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že nie sú žiadne pochybnosti o tom, že súdy o Olejníkovi rozhodli správne, zákonne a spravodlivo.

"Je to dôkaz, že vláda Roberta Fica sa vie o tých svojich postarať. My tu neriešime vinu či nevinu, ale postup ministra, ktorý zlyhal. Ak by stiahol dovolanie, uveril by som, že je v tom nevinne, že ho niekto do toho zatiahol. Ale jeho postup vyvoláva dojem, že od začiatku vie, o čo ide a nekoná slobodne," povedal.

Opozičný poslanec zároveň ministra prirovnal k advokátom a lokajom skorumpovaných politikov.

Borec: Lipšic sa chcel zviditeľniť

Podľa Boreca sa zrejme prvýkrát v histórii stalo, že minister má byť odvolaný za dôsledné plnenie svojich povinností.

"Táto schôdza nie je o mne, ale o mediálnej prezentácii Daniela Lipšica a jeho hnutia Nova. Divím sa všetkým, ktorí sa podpísali pod zvolanie schôdze. Stali sa kulisou jeho divadla," povedal poslancom Borec.

Rokovanie tiež označil za nebezpečný pokus niektorých poslancov v rozpore s ústavnou zásadou trojdelenia moci vstupovať do živých trestných vecí a nahrádzať tak rozhodovanie sudcu alebo prokurátora.

"O dovolaní môže rozhodnúť len súd, nie vláda a poslanci. Odmietam, aby sa parlament zmenil na trestný tribunál a pojednávaciu miestnosť, kde sa budú vykonávať jednotlivé dôkazy," zdôraznil.