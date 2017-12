Procházka o podpore Kisku: Bola to komunikačná ťarbavosť

RADOSLAV PROCHÁZKA v utorok po oznámení, že Kňažko nepríde, nechcel vystúpiť. Napokon to pre Kisku spravil.

25. mar 2014 o 20:38 Michal Piško

Rozhovor dal cez Facebook, bol ironický.

Prečo ste na spoločnom vyhlásení kandidátov nepodporili pána Kisku?

„Podporil som ho už len tým, že som tam bol. Požiadal ma, aby som prišiel ľudí vyzvať, aby prišli voliť. Vyzval som ich na voľby na jeho ihrisku a po tom, čo som dvakrát povedal, že ho budem voliť.“

Mali ste problém prísť pred mikrofón a ruku ste Kiskovi podali len za pochodu. Ako majú voliči čítať takéto gestá?

„Ako komunikačnú ťarbavosť. Ale vy im lepšie poradíte, ako to majú čítať.“

Je pravda, že ste tiež na tlačovku nechceli prísť?

„Áno. Preto som na nej bol a povedal presne to, čo odo mňa Andrej chcel. Akurát som podcenil potrebu ľuďom tretíkrát oznámiť, koho budem voliť. Už na to za ten týždeň mohli zabudnúť, rovnako ako na to, že som sa ako jediný Andreja zastal vtedy, keď to potreboval najviac. A na svoj úkor. Lebo ego.“

Nie je teda pravda, že ste boli na neúčasti s Kňažkom pôvodne dohodnutí?



„Je pravda, že som pánu Kňažkovi desať minút pred desiatou odpísal, že ak tam z jeho vlastných dôvodov nebude, nebudem tam ani ja, lebo dohoda bola, že všetci traja. Ale keď som priamo na mieste videl, ako to Andreja zobralo, nemohol som zrazu konať inak, ako znovu na svoj vlastný úkor porušiť slovo, ktoré som pánu Kňažkovi chvíľu predtým dal. Bolo to moje zlyhanie a ja sa zaň úprimne ospravedlňujem, akokoľvek sa to vraj v politike nesmie robiť.“

O neúčasti ste rozmýšľali až desať minút pred tlačovkou v reakcii na neprítomnosť pána Kňažka? Predtým vám to nenapadlo?