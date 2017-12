Fico na záver kampane opäť útočil pod pás

Robert Fico končil kampaň naoko zmierlivo. Zároveň prišiel s videom proti Andrejovi Kiskovi.

26. mar 2014 o 13:31 Matej Dugovič, Daniel Vražda, Matej Dugovič, Miriama Belohorcová

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Premiér Robert Fico opakuje postup z prvého kola. Pred dvoma týždňami označil Andreja Kisku pár hodín pred moratóriom bez dôkazov za úžerníka a človeka blízkeho scientológom.

Teraz zverejnil jeho štáb na stránke Fico2014 video, podľa ktorého Kiska dostal na ulicu 48 rodín.

Video zverejnili iba krátkou pred utorkovým duelom v televízii Markíza, kde Fico vystupoval doteraz najzmierlivejšie.

V stredu na záverečnej tlačovej besede potom popieral, že by sa podieľal na antikampani. „Ubezpečujem vás, že sme neminuli na antikampaň ani cent,“ tvrdil Fico.

Kisku ešte označil za politického amatéra. Marek Maďarič varoval, že „prezidentský úrad nemôže byť hračkou v rukách milionára“ a Kiskovi sa už nevenovali.

Rozpráva neznáma žena

Namiesto Fica vystupuje vo videu žena, ktorej tvár neukážu. Kiska podľa ženy, ale aj podľa úvodného textu vysťahoval na ulicu v roku 1996 z hodiny na hodinu 48 rodín z Kysuckého Nového Mesta.

„Chcela by som sa opýtať, či dokáže jeden dobrý anjel vysťahovať toľkéto rodiny na ulicu... Prečo, keď to kúpil so záťažou, týchto ľudí vysťahoval na ulicu?“ pýta sa žena.

Kiska reaguje, že premiér podsúva verejnosti nepravdivé informácie. Jeho firma kúpila podľa neho nehnuteľnosti podniku ZVL v konkurze už bez vecného bremena. Predtým slúžili ako podniková ubytovňa pre zamestnancov.

„Ľuďom z ubytovne spoločnosť ponúkla odkúpenie za dnešných 3300 eur. V iných prípadoch sme napríklad v súčinnosti s mestským úradom ponúkli možnosť náhradného ubytovania. V žiadnom prípade nedošlo k vysťahovaniu zo dňa na deň, naopak, podarilo sa nám viacerým nájsť náhradné ubytovanie,“ hovorí Kiska.

Jeho verziu potvrdili v stredu viacerí ľudia z Kysuckého Nového Mesta.

Mesto: Byty mohli kúpiť

„Bola to hanba mesta. Bývali tam zväčša neplatiči a mladé rodiny, ktoré potom odtiaľ aj tak ušli,“ opisuje stav bývalých ubytovní miestny rodák.

„Keby to nedali do poriadku, asi by to na nich raz spadlo. Býval tam jeden môj známy a hovoril, že tí, ktorí chceli zostať, zostali.“

Aj učiteľ a miestny poslanec z obvodu s bytovkami Daniel Bandura (SDKÚ) hovorí, že firma ponúkla ľuďom byty na odkúpenie.

Vtedajší primátor mesta Ladislav Suhaj si spomína, že kto nechcel byt kúpiť, musel odísť. Za byty podľa neho pýtali veľa peňazí, nepamätá si presne, ale asi stotisíc korún.

Kiskovu verziu potvrdila aj bývalá pracovníčka mesta. „Mesto tam presúvalo neprispôsobivých a neplatičov. Keď to kupoval nový majiteľ, už mali zmluvy vypovedané, ale mohli si byty kúpiť. Nevysťahovali ľudí zo dňa na deň,“ spomína si na situáciu spred osemnástich rokov.

Pozvánka k bezdomovcom

Michal Hagen je človek, ktorého vo videu označili za Kiskovho „vtedajšieho švagra“, ktorý riadil deložovanie.

„To je lož, klamstvo, že sme z hodiny na hodinu vysťahovali tie rodiny. Kúpili si nejakého neplatiča a teraz Fico kydá špinu na Kisku,“ tvrdí.

Hagen hovorí, že ubytovne kúpili v havarijnom stave, fabrike vyplatili všetky dlhy za neplatičov a ponúkli ľuďom byty na odkúpenie na splátky. Potom ubytovne zrekonštruovali. Upozorňuje, že vtedy tam žili aj nájomníci, ktorí tam už nemali čo hľadať.

„Riešili sme to od človeka k človeku. Ponúkli sme byty na odkúpenie. Veľa ľudí zostalo a roky ich splácali. Starým ľuďom sme vybavili miesta v domovoch dôchodcov, iným náhradné ubytovanie. Tým, ktorí nechceli pomoc, sme pomôcť nemohli, ale bolo ich len pár,“ vraví Hagen.

Ficovi Hagen odkázal, aby prišiel medzi bezdomovcov, ktorým spolu s Kiskom poskytujú už päť rokov ubytovanie v Kysuckom Novom Meste na ranči, ktorý vybudovali zo zrúcaniny.