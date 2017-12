Fico v poslednej debate útočil menej, Kiska sa opakoval

Od štvrtkového rána platí moratórium, predvolebné debaty ukončil duel na RTVS. Sledovali sme ho online.

26. mar 2014 o 19:30 SME, sita

BRATISLAVA. Kým občiansky kandidát na prezidenta Andrej Kiska v diskusnom dueli RTVS kritizoval súčasného prezidenta Ivana Gašparoviča pre jeho blízkosť k vládnej strane, jeho súper premiér Robert Fico vidí na Gašparovičovi aj dobré vlastnosti.

Prezident by podľa Kisku nemal byť predĺženou rukou politickej strany, ale mal by stáť na strane ľudí a byť pripravený pobiť sa za nich.

„Ak diskutujeme najmä o poslednom prezidentovi, ktorý neoficiálne priznal, že je akoby členom vládnej strany, tak to určite nestraníckosť nebola,“ poznamenal Kiska.

Fico si myslí, že každý zo slovenských predchádzajúcich prezidentov má nejaké vlastnosti, ktorými sa treba inšpirovať.

„Od pána prezidenta Kováča by som bral principiálnosť. Od pána Schustera by som bral neuveriteľnú energiu v zahraničnopolitickej agende, urobil veľmi veľa pre dobré meno Slovenska,“ dodal Fico.

Na súčasnom prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi sa Ficovi najviac páči vzťah k Slovensku a jeho silný sociálny rozmer.

Debate však dominovali zahraničnopolitické témy, premiér Kisku niekoľkokrát poúčal.

Postavenie v Európskej únii

Podľa Kisku by napríklad Slovensko malo zostávať v jadre Únie, je však proti vytvoreniu silného európskeho štátu.

„Rovnaké dane, silný euroštát, to sú veci, kde by sme si mali zanechať slobodnú voľbu. Veci, ktoré si dokážeme riadiť my sami, by sme si mali riadiť my sami,“ myslí si Kiska. V prípade bánk by však podľa Kisku mala existovať spoločná kontrola či legislatíva.

Fico zareagoval s tým, že dnes nikto v Únii nehovorí o superšáte ani o rovných daniach. „To sú témy, ktoré dnes vôbec nie sú predmetom rokovania,“ tvrdí.

Slovensko sa podľa neho musí predovšetkým držať Nemecka a Francúzska, teda hlavných motorov európskej integrácie.

„Červená čiara pre mňa je, nikdy nebudem súhlasiť, aby náš štátny rozpočet bol schvaľovaný v Bruseli,“ dodal.

Vstup Turecka do Únie

Uchádzači o prezidentský post sa nezhodli ani na otázke vstupu Turecka do Únie.

„V prvom rade Turecko ako také by muselo prejaviť ochotu vstúpiť a Turecko v posledných dvoch rokoch vôbec túto ochotu nemá, takže neviem, prečo otvárate túto otázku,“ povedal Kiska.

„Tu sa veľmi mýlite, pretože Turecko oficiálne neustále opakuje požiadavku na vstup do tejto inštitúcie. Problém je dnes v tom, že Turecko neplní kritériá na vstup,“ opravil Kisku Fico.

Bombardovanie Srbska

Kandidátov rozdelila aj téma leteckých náletov na Srbsko pred 15 rokmi.

Na otázku, či by ako prezident dal súhlas na poskytnutie nášho vzdušného priestoru pre bombardovanie Srbska, Kiska odpovedal, že ako hlava štátu by zahraničnú politiku netvoril sám.

„Naša spoločnosť by nešla správnym smerom, ak by si prezident sám tvoril zahraničnú politiku. Ak by k tomu došlo, sadol by som si s premiérom, ministrom zahraničia a dali by sme spoločné stanovisko,“ dodal.

Podľa Fica je Kiskov názor dôkazom toho, že keď nemá názor, okamžite sa obracia na vládu, ale tam, kde ide o útoky na vládu, tam je Kiska principiálny.

„Ja som bol vtedy politik a razantne som odmietol súhlas vlády SR s poskytnutím vzdušného priestoru pre bombardovanie, pretože to viedlo k obrovskému množstvu civilných obetí,“ konštatoval Fico.

Pri leteckých náletoch podľa neho došlo k porušeniu medzinárodného práva. Ako prezident by presviedčal vládu, aby takéto rozhodnutie neurobili.

