Dag Daniš čaká, že vyhrá Kiska

Komentátor Hospodárskych novín DAG DANIŠ hovorí, že veľkú úlohu zohrali prieskumy verejnej mienky.

26. mar 2014 o 18:48 Tomáš Gális

O voľbách sme hovorili s mienkotvorcami. Denník Pravda rozhovor odmietol.

Čo bol najzásadnejší moment kampane?

„Boli dva. Prvý: februárové prieskumy, ktoré ako Ficovho vyzývateľa favorizovali Kisku. Pred týmito prieskumami Kiska nepodnikol nič mimoriadne, preto si myslím, že dôležitejšie ako Kiska v kampani boli prieskumy, respektíve nastavenie verejnej mienky a dopyt po tom, čo Kiska stelesňuje. Bol to dopyt po niekom, kto nemá so starou skompromitovanou politikou nič spoločné. Po februárových prieskumoch sa veľká časť voličov automaticky preklopila na Kiskovu stranu.“

A ten druhý moment?

„Ficova antikampaň. Pôvodne chcel zrejme Ficov štáb robiť antikampaň len cez spriaznené médiá, no ukázala sa ako neúčinná. Preto bol Fico dotlačený k tomu, aby urobil chybu - a aby antikampaň chytil do vlastných rúk. Tým vlastnoručne autorizoval, že jeho hlavný súper je Kiska. Bola to hrubá chyba. Osobnými útokmi, obrazne povedané, zobral Kiskovi stotisíc voličov - a ďalších 300­tisíc mu vyrobil. Keby nasadil útočné zbrane proti, povedzme, Dzurindovi, bolo by to v poriadku. Keď ich nasadil proti „bezbrannému“ a neskúsenému Kiskovi, bolo to vnímané ako faulovanie slabšieho súpera z pozície sily.“

Kto a z akých dôvodov vyhrá?

„Predpokladám, že vyhrá Kiska. Má početnú prevahu dvoch skupín voličov, ktoré nemajú nič spoločné. Prvou sú frustrovaní voliči protestu, ktorí neznášajú tradičnú politiku. Druhou sú vystrašení voliči pravicových strán, ktorí neznášajú Fica a Smer. Vyzerá to tak, že obe skupiny týchto voličov sú dostatočne motivované voliť Kisku - a ponížiť tým politiku ako takú, respektíve pokoriť tým Fica. Pokiaľ ide o Ficových voličov, ukázalo sa, že ich motivácia odpratať ho z vlády a Smeru do prezidentského dôchodku je slabá. Sú zmätení. Možno keby proti nemu kandidoval Dzurinda, zmobilizovali by sa. Lenže kandiduje len obyčajný neškodný Kiska - navyše do pomerne slabej funkcie.“

Ako vidíte Ficovu budúcnosť ak prehrá?