Štefan Hríb: Smeru sa prvýkrát stalo, že nemá vo voľbách favorita

Šéfredaktor .týždňa ŠTEFAN HRÍB oceňuje ponuku kandidátov a upozorňuje, že Fico stráca drajv víťaza.

26. mar 2014 o 18:49 Tomáš Gális

O voľbách sme hovorili s mienkotvorcami. Denník Pravda rozhovor odmietol. Šéfredaktor .týždňa ŠTEFAN HRÍB oceňuje pestrejšiu ponuku kandidátov a upozorňuje, že Robert Fico stráca drajv víťaza.

Aký bol najzásadnejší moment kampane?

„Boli dva. Prvý: proti Ficovi sa vygenerovala zaujímavá ponuka. Nebola to nuda ani katastrofa, ako keď v druhom kole skončila dvojica Mečiar - Gašparovič. V prvom kole si v zásade mohol vybrať každý - aj pragmatik, aj idealista, aj ľavicový, aj pravicový, aj konzervatívny. Druhý, prekvapivý, moment je, že celé voľby sa nesú v duchu, že Fico môže prehrať. Nie je to jasný favorit a od istého času je v defenzíve, pretože je pravdepodobnejšie, že prehrá. To sa od založenia Smeru stalo prvýkrát. Možno nakoniec vyhrá, ale to, že bol v tejto pozícii, niečo hovorí. Tak ako mečiarizmus, aj smerizmus trvá dlho, ale kampaň ukázala, že éra Roberta Fica sa končí.“

Kto vyhrá?

„Zdá sa mi, že to smeruje ku Kiskovej výhre. Vidieť to na šialenej aktivite okolo Fica - stretáva sa s Kuzminovou, ktorá ani nevie, prečo tam je, musí ho podporiť deväťdesiatročný Korec. Tá aktivita naznačuje, že v Smere sú veľmi nervózni a misky váh sú naklonené v prospech Kisku. Čo je trochu nepríjemné a môže to niečo pozmeniť, je absurdný postoj Milana Kňažka a Rada Procházku, respektíve to, čo sa stalo na utorňajšej tlačovke. Je to klin do prirodzeného pohybu, na ktorého konci by bolo víťazstvo Kisku. Uvidíme, nakoľko je dôležité odporúčanie kandidátov. Na Slovensku je to tak, že niektorí voliči ako keby mali klapky na očiach a v druhom kole nikoho nevolia, aj keď je kandidát, ktorý sa tam dostal, z ich hľadiska len o trochu horší ako ten, ktorého volili v prvom kole. Neviem, ako zareagujú konzervatívni voliči Procházku na Orave na to, že nebol schopný normálne povedať, že volí Kisku, a stáť vedľa neho. Vyzeralo to, že je tam nasilu.“

V poslednom editoriali ste napísali, že médiá šíria argument, že vlastne nevieme, kto je Kiska. Bolo to myslené tak, aby médiá nehovorili o Kiskovi nič, čo by mu mohlo uškodiť?