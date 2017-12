Marián Leško: Procházka získal vďaka KDH

Komentátor Trendu MARIÁN LEŠKO nečaká v Smere ani po prehre nečaká dramatické zmeny.

26. mar 2014 o 18:50 František Múčka

O voľbách sme hovorili s mienkotvorcami. Denník Pravda rozhovor odmietol.

Aký bol najdôležitejší moment kampane?

„Dohoda KDH a Smeru o zmene ústavy v oblasti justície a definície manželstva. Robertovi Ficovi to umožnilo zapôsobiť na tábor voličov, kde predtým nemal dosah. Význam tej dohody bol však oveľa širší. Malo to účinok na postavenie ľudovej platformy, KDH vďaka nej postúpilo na koaličné predpolie so Smerom. Veľmi to pomohlo Radoslavovi Procházkovi, ktorý v prvom kole získal nečakane veľa percent.“

Ako dopadnú voľby?

„Pred prvým kolom sme s kolegami v Trende dali na stôl svoje tipy. Môj bol taký, že nakoniec vyhrá Andrej Kiska o 2,5 percenta. Teraz to už nebudem meniť, aby sa nestalo, že sa nakoniec budem mýliť dva razy.“

Čo sa stane, ak Fico prehrá voľby?